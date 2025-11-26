羅浮宮竊案新進度！法警再逮4名嫌犯 最後一位蒙面歹徒落網

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

法國巴黎羅浮宮博物館10月19日發生劫案，多件珠寶遭竊，損失高達8800萬歐元（約新台幣31億元）。法警於10月底成功逮捕並起訴4名嫌犯，昨（25）日又逮捕4名嫌犯，其中1人為4名闖入羅浮宮的蒙面歹徒之一。

羅浮宮於10月19日遭竊後，法警於10月底逮捕並起訴3男1女，共4名嫌犯。根據《巴黎人報》報導，法警於25日上午新逮捕4名嫌疑人。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，這4名嫌犯分別為38歲和39歲的男子，以及31歲和40歲的女子，皆來自巴黎地區。

其中一名男性嫌犯為當初闖入羅浮宮行竊的蒙面歹徒之一，經調查，該男子有前科，警方認為他與10月底被起訴的另外3名男子有密切關係，並依涉犯組織搶劫、刑事共謀將其拘捕。

羅浮宮阿波羅畫廊在10月19日遭4名蒙面歹徒偷竊，他們利用附有升降梯的卡車爬上羅浮宮2樓，破窗進入阿波羅畫廊，使用角磨機割開玻璃展示櫃，僅以7分鐘盜走價值連城的法國王室珠寶首飾，後騎車逃逸。巴黎檢警仍全力追查幕後主使與失竊珠寶。

