羅浮宮竊案犯嫌是網紅？犯案現場四處留DNA、騎社群同款機車逃逸

編譯莊佳芳／綜合報導

震驚全球的羅浮宮竊案已經過去超過兩個禮拜，法國警方陸續逮捕三名嫌犯，但價值約30億元台幣，且具歷史意義的珠寶仍下落不明。法國警方表示，四名嫌犯其中一人竟是活躍於社群的網紅阿卜杜拉耶（Abdoulaye N），他以Doudou Cross Bitume為帳號名，時常在Instagram、TikTok與YouTube上發布跟騎車相關的影片。

《衛報》引述法媒報導指出，警方在現場遺留物中發現他的DNA，而他影片中所騎的車款，正與劫匪逃逸時使用的車型相同。阿卜杜拉耶曾有多項前科，包含毒品與搶劫紀錄，辯護律師表示，將堅守無罪推定原則，維護當事人權益。

廣告 廣告

法國警方表示，四名嫌犯其中一人竟是活躍於社群的網紅阿卜杜拉耶。（圖／翻攝自IG @doudoucross6）

騎乘車款與竊賊相同

衛報5日引述法媒報導，遭拘捕的嫌犯中，有一人是在社交媒體上小有名氣的網紅，這位名叫阿卜杜拉耶的網紅，在YouTube、TikTok、Instagram都相當活躍，經常發布他騎乘摩托車的影片，而影片中的車款正是羅浮宮劫匪逃跑時使用的車型。

法媒報導稱，阿卜杜拉耶的DNA出現在遭竊的其中一個展櫃，以及現場遺棄物品上，包括手套、背心及圓盤切割機，因此被懷疑是闖入羅浮宮的竊賊之一。

阿卜杜拉耶在社群發布的摩托車，正好與竊案嫌犯用於逃跑的摩托車同款。（圖／翻攝自阿卜杜拉耶Tiktok帳號）

背後可能還有藏鏡人

目前有四名嫌疑犯被拘留，其中三名被認為是竊盜團成員，他們使用竊取來的卡車，裝上可伸縮梯子和貨運升降機，砸碎窗戶後潛入阿波羅展廳，偷走了八件珠寶，價值約台幣30億，全程僅耗時七分鐘。

巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）表示，嫌疑人的背景與特徵，不符合大眾認為的「高級別、精心策劃的組織犯罪」特徵。因此法媒紛紛猜測，他們可能是受僱於一位不知名的幕後主使者。

前科累累的網紅嫌犯

阿卜杜拉耶已於搶案發生的六天後，在法國北部郊區奧貝維利耶（Aubervilliers）的家中被捕，並遭指控組織盜竊和刑事共謀。《巴黎人報》表示，他曾在物流公司及玩具零售商工作，也曾在歐洲最大的當代藝術博物館—龐畢度中心擔任保全。

阿卜杜拉耶的鄰居告訴《巴黎人報》，他平時樂於助人、為人正直且真誠。但根據多家法媒報導，他的犯罪紀錄多達15項，包括持有及運輸毒品、無照駕駛等；此外，他還曾於2014年因搶劫珠寶店被定罪，可說是前科累累。

蒙面竊賊團從羅浮宮搶走的8件珍寶，至今仍下落不明。（圖／翻攝自X平台 @agedorgallery）

同時還有其他案件正在審判

貝庫奧表示，目前嫌犯尚未向警方透漏太多訊息，僅部分承認參與犯案，另外貝庫奧提到，上週被捕的另一名嫌疑人，曾在2014年與阿卜杜拉耶因同起搶案被判刑。

阿卜杜拉耶原定5日有一場案件需要受審，罪名是破壞監獄牢房鏡子與門，但該法院將案件延遲審判。院方表示，因為媒體的關注，以及近期發生的事件，讓審理無法平靜進行。阿卜杜拉耶的律師卡瓦耶（Maxime Cavaillé）表示，將堅守無罪推定原則，捍衛當事人的隱私與權益。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日本熊熊危機升溫！自衛隊出手捕熊 過去也曾出手控管野生鹿、海獅數量

民主黨新星曼達尼當選紐約市長 馬上釋出「全女性」過渡團隊

新聞幕後／被川普貼「共產主義」標籤 曼達尼的民主社會主義是什麼？

新聞幕後／左翼穆斯林曼達尼當選紐約市長 妻子成首位Ｚ世代第一夫人

