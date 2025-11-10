羅浮宮竊案現場「帥哥神秘偵探」是他！年僅15歲、福爾摩斯鐵粉

巴黎羅浮宮發生竊案後，媒體在館外拍到一名偵探裝扮的年輕男子。他的真實身分是一名年僅15歲的少年，喜愛小說內的偵探裝扮。美聯社



法國巴黎羅浮宮上月發生驚天竊案，迄今仍未找到失竊珍寶下落。不過有一件與這起竊案有關的神秘事件終於獲得解答，那就是被媒體拍攝到的「神秘帥哥偵探」的真實身分。

羅浮宮上月19日剛開館，便有4名竊賊在光天化日下闖入「阿波羅畫廊」（Galerie d'Apollon）展廳，搶走8件珍貴珠寶文物。法國警方隨後封鎖館區，當時外電美聯社拍攝到一名看似偵探的年輕男子出現在警車前，引起不少網友注意，認為法國的偵探連穿著打扮也與眾不同。

不過這名「神秘偵探」最近主動向媒體揭露他的真實身分：15歲的巴黎少年德爾伏（Pedro Elias Garzon Delvaux）。

和父母、祖父一起住在巴黎西郊的德爾伏週日（11/9）在美聯社記者鏡頭前重現那天他「風靡全球」的裝扮：紳士軟呢帽＋爸爸的聖羅蘭短版外套＋媽媽選的西裝外套＋Tommy Hilfiger長褲。

熱愛福爾摩斯（Sherlock Holmes）、赫丘勒白羅（Hercule Poirot）等西方小說偵探人物的德爾伏說，他過去１年來喜歡穿著復古的男性服飾，而紳士軟呢帽則是週末出遊才會添加的配飾。他說：「我喜歡穿著時髦。我也會穿這樣去學校。」

被媒體拍攝到當天，他和媽媽及祖父打算去羅浮宮參觀，不知裡面發生了竊案，一行人被擋在門外時，媽媽還在問警察為何無法進館，而他完全不知道自己被媒體拍了下來，事後還引起網路各種歪樓討論。有網友認為他是AI生成人物，還有人說他是警方請來的專業偵探。

德爾伏說，大約4天後有一名熟人看到照片後私訊問他：「她問：『這是你嗎？』她說已經有500萬人點擊。我有點驚訝。」沒多久，德爾伏的母親便打電話給他說，他的照片被登上《紐約時報》。很快的，在哥倫比亞的表親、奧地利的朋友，各地親友和同學都接連打電話給他。

德爾伏說：「我非常驚訝，只不過一張照片就可以讓我紅了好幾天。」他也能理解，為何照片中的他成為熱議話題：「我穿得像是1940年代的人，而我們現在是2025年。」

在他的穿著意外引起關注後，現在有些同學也在便服日跟進。他說：「我的一個朋友這禮拜也打上領帶來上學。」

至於他的人生未來會因為這張照片出現何種變化？仍有青少年愛打鬧、起鬨氣質的德爾伏說：「我在等人來找我拍電影。會非常有趣。我現在是明星了？我會繼續這麼穿，這是我的風格。」

