羅浮宮竊案監視畫面首曝光！2男破壞展示櫃

▲法國羅浮宮博物館去年10月發生驚天竊案，阿波羅畫廊在事發後已裝上金屬護欄。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國巴黎羅浮宮博物館去年10月發生驚世竊盜案，8件失竊的珍寶至今仍未尋獲，法國電視台近日曝光事發當下的監視器畫面，兩名竊賊切割展示櫃、盜走珠寶的全程都被拍下。

據法媒世界報、法國國際廣播電台報導，羅浮宮去年10月19日發生驚天竊案，事發已過三個月時間，法國電視台本月19日首度公開事發當下的監視器畫面。

影片顯示，兩名竊賊闖入阿波羅畫廊（Apollo Gallery）展廳，其中一人頭帶巴拉克拉瓦頭套、身穿黃色反光背心，另一人則全身黑衣、頭帶摩托車安全帽。他們用切割機破開窗戶後，在幾名工作人員面前切割展示櫃，但館方工作人員卻僅是袖手旁觀。在兩名男子進入展廳的大約四分鐘時間裡，可以看到一名工作人員手持路標，該路標用於引導遊客參觀。

羅浮宮管理人員表示，館方工作人員並未接受過處理盜賊的訓練，他們的首要任務是疏散遊客。

這些監視器畫面是羅浮宮竊案刑事調查的關鍵部分，多家法媒都已經報導過影片細節。目前包括兩名竊賊在內，已有4名嫌犯被警方拘留，但失竊的8件法國王室珠寶至今仍未找到，估值約1.02億美元。

工會已要求增加人手改善羅浮宮的維護狀況，近幾個月已經發起多次罷工，本週一（19日）的罷工是去年12月以來的第3次全面閉館，不少遊客敗興而歸。在竊案發生後，羅浮宮館長已公開道歉，阿波羅畫廊的窗戶也已安裝金屬護欄。

