羅浮宮竊案 檢方：不入流竊賊所為非組織犯罪

（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國羅浮宮博物館上個月在光天化日之下發生價值1億200萬美元具歷史意義珠寶被盜的驚天竊案。巴黎檢察官貝庫歐今天指出，本案是不入流竊賊所為，並非職業型江洋大盜組織犯罪。

路透社報導，兩名男子兩週前利用一台搬運家具的升降機登上羅浮宮博物館（Louvre Museum）二樓、打破窗戶，用角磨機撬開展示櫃，再乘兩名接應同夥的機車逃逸，整起竊案歷時不到7分鐘。

4嫌中據信已有3人被捕，但珠寶依然下落不明。當局表示，他們的背景與電影「瞞天過海」（Ocean's Eleven）那種職業型竊盜集團沒有相似之處，反而比較像是出身窮困巴黎北郊的不入流竊賊所為。

貝庫歐（Laure Beccuau）告訴法國新聞電台（FranceInfo）：「這不太像司空見慣的小奸小惡…但也不是我們通常會聯想到組織犯罪頭頭的那種犯罪態樣。」

她表示，從目前被捕4人（包括一名疑似竊賊的女友）的背景來看，他們並非能夠執行複雜行動、典型的組織犯罪專業分子。

她說：「這些顯然都是本地人，基本上住在塞納聖丹尼市（Seine-Saint-Denis）。」她指的是巴黎北部一處低收入地區。

內政部長努涅斯（Laurent Nunez）告訴「巴黎人報」（Le Parisien），他認為目前仍在逃的嫌犯很可能是這起竊案的主謀。

法國媒體先前就推測一幫嫌犯是業餘的，因為他們逃逸時掉落最珍貴珠寶，即鑲有黃金、祖母綠和鑽石的尤吉尼皇后（Empress Eugenie）冠冕，還在現場留下作案工具、一只手套和其他物品，而且逃跑前沒有縱火銷毀那部犯案用的搬家貨車。

警方已逮捕兩名涉嫌闖入羅浮宮的男子，其中的34歲阿爾及利亞人自2010年起居住法國，於試圖搭機前往阿爾及利亞時遭到拘留；另一人現年39歲，早已因加重竊盜案而受司法監控。

貝庫歐上週表示，這兩人都住在巴黎北郊奧貝維埃（Aubervilliers），並且「部分承認」參與犯案。

另外兩嫌於10月29日被捕後，11月1日遭到起訴。他們是37歲男子和38歲女子。

貝庫歐表示，根據在搬家貨車上發現的DNA，據信這名37歲男子是執行竊案4人小組其中之一。他與該名38歲女子為伴侶關係且育有子女，他與其他兩名落網男子其中一人2015年曾因同一起搶案遭到定罪。

被問到當局是否認為4名竊賊中已有3人落網時，貝庫歐表示「至少還有一人在逃」。她並未排除仍有其他共犯的可能。（編譯：何宏儒）1141103