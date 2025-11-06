羅浮宮竊賊是重機網紅 愛耍特技曾任博物館保全

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國媒體報導，涉嫌盜走羅浮宮價值8800萬歐元王冠珠寶的落網犯嫌之一，是小有名氣的社群媒體網紅，他熱愛騎重機耍特技，曾在龐畢度中心（Centre Pompidou）擔任保全。

英國「衛報」（The Guardian）報導，司法官員確認這名39歲的男子名為阿布杜拉耶．N（Abdoulaye N），他是在10月9日羅浮宮博物館（Louvre Museum）發生竊案的6天後，在巴黎北郊出生地奧貝維埃（Aubervilliers）的住家遭逮捕。他將面臨有組織竊盜與犯罪共謀指控。

廣告 廣告

巴黎北方波比尼（Bobigny）一家法院今天宣布，由於「媒體關注與近期事件」，無法滿足「平和」審理的條件，因此延後他在另一起損壞公共財物案件的審判。

共有4名犯嫌因這起竊案被捕，其中3人被認為是4人犯罪集團的成員，他們利用一輛裝有伸縮梯與貨梯的失竊貨車，攀上羅浮宮阿波羅長廊（Apollo Gallery）的1樓窗戶行竊。

其中兩名匪徒敲破一扇未上鎖的窗戶與兩個玻璃展示櫃，隨後搭乘貨梯下樓，跳上由另兩人騎乘的機車逃逸，這起在光天化日下犯下的搶劫案，從開始到結束耗時不到7分鐘。

他們帶著8件物品逃走，其中包括拿破崙一世（Napoleon I）贈予第2任妻子瑪麗－路易絲皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠鑽石項鍊，以及曾屬於拿破崙三世（Napoleon III）之妻、鑲有212顆珍珠與近2000個鑽石的冠冕。

法國媒體報導，據稱在一件展示櫃上與遺留在現場的物品上，均發現阿布杜拉耶．N的DNA，包括手套、反光背心與切割器，他被懷疑是闖入阿波羅長廊的兩人之一。

根據「巴黎人報」（Le Parisien）與BFM電視台（BFMTV），這名犯嫌在社群媒體上的暱稱是「街頭越野客」（Doudou Cross Bitume），是當地知名人士，曾在YouTube發布多支影片，最近活躍於TikTok與Instagram。

部分影片以「永遠貼近柏油路」（Toujours plus près du bitume）為口號，展示他在巴黎與奧貝維埃騎機車耍特技，包括在法國國家體育場（Stade de France）附近。其他影片則是分享健身增肌技巧。

在多段影片中，也可看到街頭越野客騎著山葉（Yamaha）TMax，這正是羅浮宮竊賊逃逸時所使用、動力強勁的大型機車。負責此案的調查人員尚未找回失竊的珠寶。

「巴黎人報」報導，這名犯嫌曾任職於物流公司UPS、「玩具反斗城」（Toys R Us），並曾在龐畢度中心藝術博物館擔任保全。（編譯：張曉雯）1141106