羅浮宮罷工中！員工不滿工作條件、管理不當

全球訪客量最高的法國巴黎羅浮宮，15日宣告關閉，原因是2200名員工中的400人決定罷工。他們不滿博物館的工作條件持續惡化，管理不當和將針對非歐盟或非歐洲經濟區的遊客，提高45%票價。不只罷工，羅浮宮還面臨世紀竊案中價值新臺幣33億元的珠寶下落不明，對此，法國文化部公佈調查結果，顯示這是博物館和監管部門的全面失職，警方只差30秒，就能人贓俱獲。

法國巴黎塞納河右岸的歷史性宮殿，羅浮宮，是遊客心之所向。

只不過12月15日，入口處的玻璃金字塔，出現一個大大黑色布條，寫著「羅浮宮罷工中！」。全球博物館中訪客量最高的這裡，宣告關閉。

CGT工會代表 加拉尼（Christian Galani）：「今天，(2200名中的)400名員工一致地投票同意這回的動員和罷工。每天員工們都會完全自主地決定，是否繼續這回的行動。」

羅浮宮的全部3個工會，CGT、CFDT和Sud，發起罷工，要讓高層聽到他們的肺腑之言。員工們最首要的不滿，是工作條件持續惡化。

CFDT工會代表 波德（Valerie Baud）：「近年來，員工人數一直遞減，同時也有薪資問題。你在羅浮宮表現傑出，但賺到的錢，還是不比你在文化部工作的同事。」

過去15年間，羅浮宮裁減200個職缺，但同一期間參觀人數，卻增加五成。員工們呼籲增聘人手，特別是在維安與遊客服務方面，還有改善待遇。他們也不滿館內管理不當。

CFDT工會代表 波德：「(竊案)那是一記警鐘，從某個角度上來看，不聽擁有專業經驗的同事的話，不可接受，這只會把我們帶向絕境。」

SUD工會秘書 繆勒（Elise Muller）：「我們很清楚造訪羅浮宮，有時很可能是一生一次的事。我們並不想要懲罰遊客。實際上，我們覺得自己已是最後一個，正在堅持社會大眾，必須要能安全造訪羅浮宮的最後一群人。」

不滿的也有，羅浮宮自2026年1月14日起，將針對非歐盟或非歐洲經濟區的遊客，提高45%票價，從22歐元，約新臺幣815元，提高到32歐元，約新臺幣1185元。

羅浮宮每天平均接待3萬名遊客，但現在絡繹不絕的人潮全被隔在一門之外。

法國遊客：「對啊，是有一個罷工，不過你知道的，在法國，我們都有一點點習慣罷工這件事，所以這是一個壞的驚喜。但我們人在巴黎嘛，還有很多其他漂亮的地方，博物館和花園和一切，都可以造訪啊。」

對此，法國訪客隨遇而安，他國訪客的反應，也很符合各自國情。

美國德州遊客：「身為遊客，我們並不想干涉你們的政治，我們希望表現得有禮貌，我們理解每個人都有需要罷工的時候。是的。」

中國大陸遊客 ：「(這是我第一次來到這)。她對這座博物館，有很大的期望。對我來說，我已經來過，所以OK，但她真的很想要到裡面拍照。」

澳洲遊客 ：「看，我太累了，時差還沒調過來，所以不會太失望。不過希望我們幾天後可以再來，也許我們可以換票。」

羅浮宮可說是一波未平，一波又起。10月19日的一起世紀竊案中，價值8800萬歐元，約新臺幣33億元的珠寶，至今下落不明，震驚全世界。法國文化部，公佈最新調查結果，顯示警方只差30秒，就能人贓俱獲。

參議院文化委員會主席 拉馮（Laurent Lafon）：「這個調查報告的結論，極其嚴厲，而且在某種程度上毫不留情。」

羅浮宮館長的調查報告，強調這是一次失職；但相反的，法國當局指出，這是博物館和監管部門的全面失職，綜合因素，讓竊賊有維安漏洞可鑽。其中包括監視器畫面的傳輸延遲，當時，附近的2個監視器中，只有一個運作，加上監控室的螢幕不足，無法第一時間掌握所有影像。而警報響起時，因協調不良，警方一開始甚至被派往錯誤地點。另一個因素也有，位在阿波羅畫廊（Apollo Gallery）的玻璃櫥窗，太容易遭到破壞。

雪上加霜的是，距離竊案不到一個月，羅浮宮就被迫關閉一個展示希臘花瓶的展廳與辦公空間，原因是它1930年代的結構，出現弱化跡象；接著，羅浮宮還出現一處漏水，損害埃及古物部門的上百本古籍；現在再由館內員工，出面拉響警報。這一連串的問題，讓法國和羅浮宮當局嚴陣以待。

