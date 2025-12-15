羅浮宮罷工臨時關閉 遊客撲空直呼失望

巴黎羅浮宮博物館今天(15日)因員工罷工而暫時關閉，讓數以千計的遊客失望而返。館方人員發動罷工，抗議工作條件，要求增補人力並改善人潮過度擁擠的情況。

這場罷工發生在10月的羅浮宮竊案兩個月後。當時歹徒闖入館內，偷走價值約1億200萬美元的王冠珠寶，令外界譁然。

一名保全人員今天上午向遊客表示：「我們關閉了，幾個小時後再回來。」工會指出，約400名員工在大會中一致表決，決定持續罷工行動。

部分遠道而來的遊客對突如其來的關閉感到失望。來自南韓的37歲遊客金敏秀(Minsoo Kim)說，「我們就是為了看『蒙娜麗莎』而來」，並表示羅浮宮是他與妻子蜜月造訪巴黎的主要原因。另有一名來自倫敦28歲的遊客布朗(Natalia Brown)也表示失望，但她理解員工罷工的理由，「只是對我們來說，時間點真的很不巧」。

激進左派工會(CGT)的加拉尼(Christian Galani)表示，這次罷工的參與人數將遠高於以往，不僅有前線接待與保全人員，還包括研究人員、文獻管理員、館藏主管，甚至策展人與修復工坊員工。

羅浮宮每日接待約3萬名訪客，長期面臨人力不足與人潮過度集中問題。接待與保全人員需管理龐大人流，工作壓力沉重。館內部分人員也對這棟前王宮建築的老化狀況表示憂心，近期曾發生漏水事件，並有展廳因結構問題關閉。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今年稍早已宣布，將推動羅浮宮大規模整修計畫，以改善設施並提升參觀體驗。(編輯 : 廖奕婷)