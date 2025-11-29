羅浮宮要漲價了！非歐洲旅客門票價格提高45% 明年1月實施

法國巴黎羅浮宮博物館宣布，從2026年1月14日起，將對來自歐洲經濟區以外地區的遊客大幅提高門票價格45%，個人門票將從現行的22歐元（約800元新台幣）調漲至32歐元（約1165元新台幣）。羅浮宮發言人表示，此舉預計每年將帶來額外1500萬至2000萬歐元（約5億4608萬至7億2811萬元新台幣）的收入，將用於博物館的現代化與升級改造。

羅浮宮預計由2026年1月14日起針對非歐洲旅客調漲門票價格。（圖／美聯社）

根據羅浮宮官方公布的資訊，此次調整僅針對非歐洲經濟區（EEA）的遊客，該區域包括歐盟成員國以及冰島、列支敦士登和挪威。跟團參觀的非歐洲經濟區遊客每人則需支付28歐元（約1019元新台幣）。法國居民及歐洲經濟區國家公民的門票價格將維持不變。

羅浮宮發言人向媒體表示，漲價所增加的收入將用於「解決博物館面臨的結構性問題」。今年10月19日，羅浮宮發生了一起驚人的珠寶竊案，四名竊賊在光天化日之下盜走了價值約1.02億美元的珍貴歷史珠寶，僅花了七分鐘就完成犯案並逃離現場，這起事件暴露了博物館安保措施的嚴重不足。

羅浮宮博物館管理層表示，將在2026年底前安裝100個外部攝影機，同時繼續進行一項為期六年的翻新工程。

對於此次漲價決定，羅浮宮工會表達了不滿，質疑這種「差別收費制度」的合理性。法國最大工會之一、民主勞工聯盟（CFDT）警告，此舉可能被視為對不同國籍旅客的「歧視」。英國遊客特爾弗（Simon Telfer）也向媒體表示，他認為漲價政策不公平，「我認為應該在一個公平的平台上對所有人漲價。我不太明白對非歐洲人漲價背後的邏輯。」

值得注意的是，法國其他知名景點，如凡爾賽宮、巴黎歌劇院和盧瓦爾河谷的尚博爾城堡等，也計劃對非歐洲遊客實施類似的漲價措施。

