羅浮宮門票將漲價！ 非歐盟遊客要付32歐元

法國巴黎羅浮宮上個月剛經歷重大劫案，館內安全因此引發質疑。最近，羅浮宮宣佈從明年一月起，將針對「非歐盟國家」的遊客調漲票價至32歐元，約合新台幣1160元，漲幅高達44%，引發正反兩方的看法。

羅浮宮非歐盟遊客門票明年漲44% 引發熱議

羅浮宮宣布，從明年1月14日起將分別出售兩種票價，來自歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的遊客，可依原價22歐元購票；而非歐盟遊客的票價，則將調漲至32歐元，約合新台幣1160元，漲幅高達44%。

針對非歐盟遊客調漲票價，引發正反兩面的看法。有名英國遊客指出，「我不認為（這次漲價）是公平的，我認為應該在平等的基礎上對所有人漲價，我不太理解針對非歐盟訪客漲價背後的邏輯。」

門票漲！每年增7.2億台幣收入 羅浮宮曝用途

針對上個月羅浮宮發生的世紀劫案，管理層表示，希望透過調漲票價，每年增加約新台幣7.2億元的收入，用以改善博物館的結構與設備。同時，法國其他知名景點，如凡爾賽宮和巴黎歌劇院，也計劃對非歐盟遊客實施類似的漲價措施。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／蔡尚晉

