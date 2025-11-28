羅浮宮門票明年1月將漲價！ 非歐盟旅客票價大漲45％

針對非歐盟旅客，羅浮宮將調漲票價至32歐元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

巴黎羅浮宮今日宣布將調漲非歐盟旅客的門票價格，漲幅45%，等於美國、英國與中國等國旅客，明年起入館將需要支付32歐元（約新台幣1164元）的門票。

10月19日，羅浮宮曾遭到4名竊賊闖入，只花了7分鐘就偷走價值超過1億美元（約新台幣31億元）的珠寶，官方調查顯示，此案凸顯羅浮宮安保措施的不足，而管理層也曾經多次對館內的維護狀況提出警告。

羅浮宮向法新社表示，自2026年1月14日起，歐盟、冰島、列支敦士登與挪威以外的旅客，羅浮宮票價將從22歐元（約新台幣800元）調漲至32歐元，漲幅約45%，預計每年可增加約2000萬歐元（約新台幣7.2億元）的收入，用來改善的館內的結構設備問題。

根據羅浮宮2024年度報告顯示，全年訪客達870萬人，外國遊客占比高達69%，其中美國人最多，中國旅客排第3，等於觀光客是羅浮宮重要的收入來源。

不過，羅浮宮工會不滿此做法，認為取消「所有國籍統一票價」會讓旅客覺得不公平。另外，法國民主勞工聯盟（CFDT）也警告「不同國籍的旅客可能會認為這是歧視」，也擔心羅浮宮員工將因查驗旅客國籍而承受更多工作量。

