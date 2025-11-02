羅浮宮驚天劫案新進展！1男1女涉嫌重大遭起訴 失竊珠寶仍未尋獲

法國羅浮宮博物館上月發生驚天劫案，價值1.02億美元的珠寶遭竊。（圖／達志／美聯社）

法國羅浮宮博物館上月發生驚天劫案，價值1.02億美元的珠寶遭竊。巴黎檢方宣布，2名嫌犯已遭正式起訴，使案件被告增至4人。其中，37歲男子被控有組織竊盜，38歲女子則涉協助犯，2人均否認涉案並被羈押候審。此外，先前2名男子已部分認罪，其中1人試圖逃往阿爾及利亞時被捕。目前警方尚未尋獲失竊珠寶。

路透社報導，法國檢方指出，該名37歲男子過去涉及多起竊盜案，這次被控「有組織竊盜」與「犯罪共謀」；38歲女子則被控「協助有組織竊盜」及「犯罪共謀」。2人於10月29日與其他3人一同被捕，但後3人已被釋放。至於2名新嫌犯目前被羈押候審，均否認涉案。

雖然檢方未透露更多細節，但法媒報導，該名女子來自巴黎北郊的拉庫爾訥夫（La Courneuve），該地為當地治安及貧困問題嚴重的區域。目前相關調查仍在進行中，法國警方尚未尋回任何被盜珠寶。

另一方面，先前已有2名男子遭起訴，分別為1名34歲阿爾及利亞裔男子及1名39歲法籍男子。其中，前者在試圖登機前往阿爾及利亞時被捕，後者則原因加重竊盜案受司法監督。2人均居於巴黎北部的奧貝維利耶（Aubervilliers），並已部分承認涉案。

這起震驚國際的羅浮宮珠寶劫案發生於2週前。當時2名戴著頭套的竊賊利用搬運升降機進入博物館2樓窗戶，持電動工具砸碎展示櫃，奪走價值超過1億美元的珠寶後，由2名共犯駕駛機車接應逃逸。巴黎檢方強調，將持續追查幕後策劃者與被盜珠寶下落，誓言揪出整個犯罪集團。

