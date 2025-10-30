羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明

羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但被竊珍寶下落仍然不明。

還原這起驚天竊案，在19日羅浮宮開館沒多久後，4名蒙面歹徒破窗闖入館內，並在一樓的阿波羅畫廊，偷走法國皇室的珠寶收藏，整個過程僅用了7分鐘，讓全球都驚呆。

對此，法國當局成立60人的調查小組，持續追查珠寶下落，並於25日逮補2名嫌犯後，又於29日晚間逮捕5名嫌犯，據BBC指出，法國調查人員現階段並未透露更多細節，但新落網的嫌犯可被拘留4天，隨後被起訴或釋放。

