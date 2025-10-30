羅浮宮驚天竊案再逮5嫌 31億珍寶仍下落不明
羅浮宮驚天竊案引發全球關注，竊賊們闖入館內偷走8件珠寶，價值高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，法國警方再逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯，整起案件至今已逮7人，但被竊珍寶下落仍然不明。
還原這起驚天竊案，在19日羅浮宮開館沒多久後，4名蒙面歹徒破窗闖入館內，並在一樓的阿波羅畫廊，偷走法國皇室的珠寶收藏，整個過程僅用了7分鐘，讓全球都驚呆。
對此，法國當局成立60人的調查小組，持續追查珠寶下落，並於25日逮補2名嫌犯後，又於29日晚間逮捕5名嫌犯，據BBC指出，法國調查人員現階段並未透露更多細節，但新落網的嫌犯可被拘留4天，隨後被起訴或釋放。
責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
羅浮宮31億皇冠珠寶竊案 2嫌犯遭逮「1人準備出境」
羅浮宮竊案新證據！帽子、手套驗出DNA 劫匪逃跑畫面曝
不只羅浮宮！巴黎這博物館也遭竊 中女盜走五千萬黃金
其他人也在看
瞎員工尿在牛排上超過20次！警更挖出「地獄級影片」：根本不是人
車諾比（Chornobyl）嚴重核事故已經過了39年，事發地至今仍是管制區，不過還是有許多動物「偷跑」進去，繁衍後代。不過最近動保組織車諾比犬（Dogs of Chernobyl）分享一段影片引發熱議，因為管制區內的狗狗竟然呈現亮藍色毛皮，有飼養員懷疑，背後可能有著不尋常的「化學故事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
體內疑驗出G水！北市豪宅9億CEO與美甲師交纏陳屍 「約會強暴丸」竟非列管毒品
台北信義區豪宅爆出雙屍命案，引發社會關注。37歲的9億CEO陳姓富商與25歲曾姓女子交纏陳屍於客廳，警方在現場查扣證物初驗有4種毒品反應，除了K他命也測出二級毒品「液態搖頭丸」GHB的先驅物GBL反應，目前已送相關機關鑑定。據了解，GBL被當成「約會強暴丸」用於性侵犯罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
驚悚真相曝光！基隆中山隧道「長髮女鬼」抓到了 2女1男到案說明
本月26日晚間，基隆一名賴姓騎士，騎乘機車行經中山隧道時，赫然驚見「長髮女鬼」，嚇得他當場腿軟，事後還去廟裡拜拜，畫面被PO上臉書社團《靈異公社》，引發網友熱議。警方介入調查後，透過監視器發現，竟是3位民眾到場拍攝「萬聖節」素材，還將車輛違停在隧道內，昨（29日）已通知3人到案說明，並依法舉發。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
旅行團人沒到齊就開船 80歲阿嬤「困孤島」一夜成屍
旅行團人沒到齊就開船 80歲阿嬤「困孤島」一夜成屍EBC東森新聞 ・ 1 天前
主嫌被抓！羅浮宮世紀竊案又有5嫌落網 31億珠寶仍下落不明
法國羅浮宮（Louvre Museum）本月遭遇發生在光天化日之下的世紀竊案。巴黎檢方在當地時間30日表示，再逮捕5名新嫌犯，當中包含一名主嫌，他們涉及了價值8800萬歐元（約31.3億元台幣）的法國皇冠珠寶竊案。中天新聞網 ・ 8 小時前
台灣大學全面捍名！ 告「台大運輸」獲判賠100萬元
「台灣大學」是國內頂尖學府，聲名遠播且形象正面，吸引坊間許多業者使用「台大」取名，但近年校方積極捍衛校名，先前才狀告「台大補習班」，雙方去年和解且補習班改名，這回又告上「台大運輸」公司，一審智慧法院判...華視 ・ 11 小時前
中國貴婦花1200萬買「翡翠原石」！打開全是廢物氣炸報警 下場超慘
中國有名女子沉迷於「賭石」，在直播中花了283萬人民幣（大約新台幣1218萬元）買了30塊翡翠原石，豈料收到的都是廉價石頭，聯絡買家竟表示不給退款，氣得報警處理。然而，在警方的協助下，女子將全數費用追討回來，她也贈送錦旗給警察表示感謝。鏡報 ・ 1 天前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
法國羅浮宮驚天竊案 又有5名嫌犯落網
法國羅浮宮驚天竊案 又有5名嫌犯落網EBC東森新聞 ・ 9 小時前
川習會落幕 輝達黃仁勳：確信美中元首進行良好對話
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天在南韓舉行的雙邊會落幕，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達執行長黃仁勳對此表示，他確信兩國元首進行了良好的對話。黃仁勳強調明與南韓總統李在明見面，輝達（NVIDIA）和首爾當局有許多事項要宣布。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
玉山金傳併三商壽 到底成交沒？ 兩公司深夜重訊澄清「摸黑交易」質疑
三商美邦人壽出售，中信金與玉山金雙金對決後，最後傳由玉山金搶下，但玉山金隔天才發布重大訊息說明，造成股價波動。立委籲金管會善盡監理責任避免「摸黑交易」疑慮。玉山金今天晚間發布重訊，強調進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。太報 ・ 3 小時前
涉2度偷囝仔公金牌 得手逾百萬元警1天內逮人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 南投縣草屯警分局接獲報案，指稱轄內中寮鄉萬善堂，疑被不明人士竊取了神明金牌5面、香油錢約新台幣10萬元，合計損失約140萬元。草屯警分局表示，成立專案小組展開追緝，透過廟方及周邊路口監視器畫面，迅速掌握竊嫌身分，獲報後1日內，就迅速於台中市中正路一帶，攔截逮捕葉姓犯嫌。全案訊後依竊盜罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦。 警...匯流新聞網 ・ 1 天前
TPBL／紀錄台嚴重疏失！讓張宗憲多打4分鐘 聯盟承認錯誤懲處出爐
TPBL聯盟福爾摩沙夢想家29日交手高雄海神一役，在記錄台上發生嚴重作業疏失，讓夢想家張宗憲原本應該被驅離出場，卻因為疏失多在場上待4分鐘，最終夢想家以99：86贏球，對此聯盟30日發出公告坦言錯誤，並對紀錄台工作人員及技術委員、裁判做出懲處。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前
川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！商業周刊 ・ 10 小時前
吳怡農爭取參選台北市長 明向民進黨中央遞交意願表
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取民進黨黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都，明天將親赴中央黨部遞交台北市長參選意願表。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
非洲豬瘟案場仍有病毒 陳駿季：國防部出動化學兵明天完成強化清消
台中梧棲區一處養豬場日前出現非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天說，案場仍再發現非洲豬瘟病毒，決定請國防部出動化學兵協助強化清消，務必在明天完成，因為只要有病毒就有風險。陳駿季並說明，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35萬至39萬頭，解禁時會總量管制每天的供應量在3萬頭。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
11月新制懶人包：普發一萬現金登記、公費流感、新冠疫苗二階開打、假日急症中心上路
11月新制除了公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 12 小時前
救災吃掉近億元便當？花縣府澄清：實際花費4092萬
花蓮縣府救災便當吃了近億元？！縣議會明將召開定期大會，縣府在光復洪災救災過程引起議員高度關注，縣議員胡仁順今發文披露，卻發現縣府緊急採購便當，28天共「吃」了9166萬元便當費用，讓人詫異，不過縣府查明後也趕緊澄清，議員誤解了，便當費採購金額為「開口契約」，並非實際花費，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。中時新聞網 ・ 5 小時前
MLB／首局3球挨2轟嘆運氣差 史奈爾說若有G7「當然能投」
世界大賽進入尾聲，洛杉磯道奇第5戰以1比6再敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的險境。先發左投史奈爾（Blake Snell）雖在首局就被轟出兩發全壘打，但仍撐到第7局退場，賽後他感嘆首局挨轟「...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前