羅浮宮驚天竊案安全漏洞浮現 館方明年底前加裝「百台監視器」

法國羅浮宮上月發生價值約8800萬歐元（約31億元新台幣）的重大珠寶盜竊案。館長德卡爾（ Laurence des Cars）19日宣布，計畫在2026年底前安裝100台外部監視器，以作為加強安全的舉措之一。

圖為11月19日，民眾在羅浮宮黎塞留庭院（Richelieu Wing）內參觀。（圖／美聯社）

根據《路透社》等外媒，德卡爾在國民議會聽證會上指出，羅浮宮還將與巴黎警方加強合作，計劃在羅浮宮園區內設立「先進警察局」。這項安保升級計畫是在10月19日發生的盜竊案後提出的，當時4名竊賊在光天化日下偷走價值連城的珍貴珠寶，引發這個全球參觀人數最多的博物館作為藝術品守護者的信譽危機。

德卡爾表示，這僅是館方即將實施的20多項措施的一部分。她補充說，新措施還包括在博物館設立「安全協調員」職位，該職位已於本月發布招聘資訊。

儘管執法當局已起訴4名涉案嫌犯，但被盜的珍寶至今仍未尋回。館方坦承，博物館外牆的監視器覆蓋範圍不足，且竊賊入侵時使用的陽台處完全沒有監控設備。法媒上月曾報導，在盜竊案暴露安全漏洞後，羅浮宮已將部分最珍貴的珠寶轉移至法國央行法蘭西銀行保管。

法國官員在竊案發生後表示，羅浮宮將在年底前引入額外安全措施，包括防入侵裝置和在附近公共道路上設置防車輛衝撞障礙物。

公共審計機構「審計法院」（Cour des Comptes）上個月發布的報告指出，羅浮宮之所以難以更新基礎設施，與藝術品購置支出過高有關。但德卡爾告訴議員，「我完全為這些收購負責，這些收購是我國和我們館藏的驕傲。羅浮宮的工作不應被視為與國家藏品擴充相牴觸」。

