羅浮宮30億珍寶遭竊員工未阻止惹議 館方：首要任務是疏散

巴黎羅浮宮去年10月發生重大竊案，價值超過新台幣30億元的法國王冠珠寶遭竊。（示意圖，翻攝自pexels）

巴黎羅浮宮去年10月發生震驚全球的重大竊案，價值超過新台幣30億元的法國王冠珠寶遭竊，至今仍下落不明。近日法國電視台首次公開監視錄影畫面，畫面顯示兩名竊賊在光天化日下破壞展櫃、取走珍寶，全程逗留約4分鐘，現場多名館內工作人員未上前阻止，羅浮宮方面則表示員工並未接受對峙訓練，首要任務是優先疏散民眾，目前已有4名嫌犯遭拘留，案件仍在偵辦中。

巴黎羅浮宮3個月前發生驚天竊案，價值超過新台幣30億元的法國王冠珠寶在白天遭人偷走，震驚全球。今天法國各大電視台首度公布監視錄影畫面，還原當時行竊過程，引發外界關注與討論。

影片顯示，兩名竊賊闖入羅浮宮阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳，一人戴黑色頭套、穿黃色反光背心，另一人全身黑衣、戴機車安全帽。兩人先以高功率圓盤切割機破壞強化玻璃窗，隨即開始破壞展示櫃。期間雖有多名館內工作人員在場，但無人上前阻止，竊賊在眾目睽睽下從展示櫃中取走珠寶。

兩人在阿波羅長廊內停留約4分鐘，期間還可見一名員工手持指示牌，引導參觀動線。羅浮宮對此回應表示，現場員工並未接受與竊賊對峙的訓練，首要任務是確保參觀民眾安全撤離，而非直接阻攔嫌犯。

目前警方已拘留4名嫌犯，其中包含2名涉嫌行竊的男子。失竊的8件法國王冠珠寶仍未尋回，案件仍在持續偵辦中。

