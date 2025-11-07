羅浮宮33億珠寶遭劫「找不回」！巴黎警起訴2嫌、再追查2共犯

【緯來新聞網】巴黎羅浮宮10月19日發生大膽珠珠寶搶案，遭竊珠寶總值約1.02億美元（約新台幣33億元）。巴黎檢方週三（當地時間）表示，上週末被拘留的2名嫌犯已正式依「有組織搶劫」及「犯罪共謀」等罪名起訴，但遭竊珠寶迄今仍未尋獲，同時至少還有2名嫌疑人在逃。

羅浮宮33億珠寶遭劫「找不回」。（圖／AP NEWS）

巴黎公眾檢察官貝庫（Laure Beccuau）指出，2名嫌犯均已被裁定羈押候審，調查目前「取得重大進展」，但失竊珠寶依然下落成謎。她表示，檢方設定的96小時起訴期限在週三到期前如期完成，被捕的2名嫌犯來自巴黎郊區塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis），並在警方偵訊中「部分承認涉案」。若最終被定罪，恐面臨最高15年徒刑與巨額罰款。



檢方指出，調查人員在犯案時使用的機車與羅浮宮內一扇窗戶上採得的DNA，是識別嫌犯的關鍵。嫌犯身分尚未對外公布，其中一人於週六晚間8時左右在巴黎戴高樂機場落網，當時準備出境且未持回程機票。



該名嫌犯自2010年起居住在法國，過去曾因搶劫遭定罪。另一名嫌犯則為計程車司機，於週六晚間8時40分在住家附近遭逮，其DNA被發現在羅浮宮的窗戶上，且曾在2008年與2014年因加重搶劫罪被判刑。先前曾有消息指出他正準備前往馬利（Mali），但檢方最新說法是無證據顯示他有離境意圖。



警方仍持續追緝至少2名在逃嫌犯，目前不排除犯案人數更多。羅浮宮這起重大劫案震驚國際，調查單位正加緊追查珠寶去向與犯案網絡，希望盡快釐清所有涉案人員並追回失物。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

羅志祥出道30年跨行當製作人 時隔五年推新專輯資訊曝光

陳建寧鬧翻詹雯婷6年官司落幕 阿沁曝F.I.R.可望合體「地球是圓的」