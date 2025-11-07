羅浮宮6成展廳無監視器 外媒：監控系統密碼就是「羅浮宮」

法國巴黎羅浮宮10月19日在光天化日之下遭竊，引發博物館安全措施檢討聲浪。法國審計院本月6日發布一份竊案發生前就開始撰寫的報告指出，10年前建議的安全升級措施，至今仍預估需到2032年才能完成。

法國媒體《解放報》（Libération）則揭露法國資安局（ANSSI）2014年的報告，指當時羅浮宮監控系統伺服器密碼就是法文的羅浮宮「LOUVRE」，且由數位安全公司達利思（Thales）管理的安全軟體，密碼也只是與公司名稱相同的「THALES」。

法國資安局對此報導並未明確否認，但表示這份2014年的報告並不代表羅浮宮現在的資安水準。

據CNN報導，法國審計院6日公布的報告顯示，羅浮宮占地約6萬平方公尺，但截至2024年時，全部465個展廳只有432台監視器，雖然數量已較2019年增加近50%，卻仍有61%展廳範圍沒有監視器覆蓋。

審計院這份報告也抨擊羅浮宮高層，指其將預算優先用於「看得見摸得著、吸引人的項目」，在2018至2024年間花費1.05億歐元（相當於台幣37.5億元）購買藝術品，卻只有約2700萬歐元用於維護工作、6000萬歐元用於修復館體。

對於外界質疑，法國文化部長達蒂（Rachida Dati）原本在竊案後堅稱，羅浮宮的安全措施依然奏效，並拒絕羅浮宮館長的請辭，但她近期改口承認羅浮宮館方確有失職，「安全漏洞確實發生了。」