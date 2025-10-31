羅浮宮7搶匪落網「2人已認罪」珠寶下落不明

▲法國巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau，右）及法國警方舉行記者會，說明羅浮宮竊盜案的偵辦狀況，目前已有7人遭逮捕，其中2人部分認罪。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 法國巴黎羅浮宮19日爆發世紀竊案，總價值約30億元的8件皇室珠寶，被4名竊賊偷走。歷經一週追捕，法國警方29日逮捕5名嫌犯，加上先前逮捕並認罪的2人，已有7嫌遭逮，但珠寶仍下落不明。至於被竊賊盜走又遺留在現場的歐仁妮皇后王冠，羅浮宮也公布受損狀況，修復完成後將高度接近原作。

據英國《衛報》報導，巴黎檢察官貝庫奧（Laure Beccuau）30日表示，5名與羅浮宮竊盜案有關的嫌犯被捕，這些嫌犯都是在29日晚間於巴黎與附近地區被逮，但這些人並未協助官方找回失竊的珍寶。

貝庫奧指出，其中一名被逮捕的嫌犯是調查人員鎖定的目標，「我們掌握他的DNA與搶案有關，他一直是我們關注的對象」，至於其他四人，也將能提供有關盜竊案作案手法的資訊。

此前，25日晚間已經有2名犯嫌被警方逮捕。貝庫奧也說明，兩人已經「部分認罪」，將被依最高可判處15年監禁的組織盜竊罪和最高判刑10年的刑事共謀罪起訴。其中一人是阿爾及利亞籍，34歲，自2010年就居住在法國。另一人出生在巴黎郊區，39歲，曾因入室竊盜被定罪。

回顧這起驚天竊盜案，19日上午9點30分，四名男子駕駛裝有伸縮梯、升降機的搬家卡車，由兩人偽裝成維修工人闖入羅浮宮，切割兩個玻璃展示櫃盜走王室珠寶，另外兩人則負責駕駛摩托車，四人一同逃離現場，整個犯案過程不到7分鐘。

貝庫奧表示，週六被捕的兩名嫌疑人，其中一人據信是闖入阿波羅畫廊的男子，他在正試圖搭乘飛往阿爾及利亞的航班時，在巴黎郊外的戴高樂機場被逮捕。她補充說，犯罪團伙人數可能不只4人，目前沒有跡象顯示有羅浮宮內部人員協助犯案。

另據《artnews》羅浮宮裝飾藝術部主任加貝（Olivier Gabet）接受《世界報》專訪時，說明一度被竊賊盜走但追回的歐仁妮皇冠的損傷狀況，「竊賊將玻璃展櫃劃出裂口從中取出了王冠，因為歐仁妮皇冠的質地格外的輕盈且柔軟，導致其在取出過程中發生了變形，被壓平了，王冠上缺失了幾顆小鑽石和一隻金鷹裝飾，但所有大鑽石與祖母綠均完好無損」。

不過加貝表示，皇冠完全可以被修復，未來幾周盧浮宮計畫與一組珠寶匠和金匠展開合作修復工作，修復後的皇冠雖無法與原作完全一致，但會高度接近，且無疑將保留其全部象徵意義。

他也強調，不會因為發生竊盜事故就把真品收在保險櫃，只向公眾展示複製品，如果認為可以用複製品替代原作，幾乎否定這些珍寶的本質。

