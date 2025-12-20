【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】喝咖啡文化流行越來越廣，辦公室幾乎人手一杯，代表的不只是一種日常飲品，更是一種時尚；似乎也是一種享受、一種氛圍，甚至更是另類的一種養生方式；而近來傳出一股喝「羅漢果咖啡」養生的風潮，有一說能降血脂、降血糖，是真的嗎？究竟有什麼健康益處？而吃羅漢果有什麼需要注意？來聽聽吳明珠中醫師怎麼說。

「羅漢果咖啡」能降血脂丶降血糖？吳明珠中醫師：羅漢果咖啡4大健康益處

依照每個人的體質不同，喝咖啡後的感應也不相同，有的人喝完神清氣爽、精神抖擻，而有些敏感體質或胃不好，一喝咖啡就馬上心悸、胸悶、甚至頻尿、腹瀉、失眠一整晚。

吳明珠中醫師表示，從中醫角度來看，咖啡 "甘、苦，性溫，歸心、腎經"，具有健脾行氣、分消積食、提神醒腦、祛濕溫陽等多重效果。咖啡的果實外形是紅色的，果胚就是我們食用的咖啡豆，豆子的形狀很像人體腎臟的形狀，生豆是白色的，酸中帶澀，經過烘焙後會變成深褐色或黑色，帶有焦苦味，並有芳香之氣。

因此，根據中醫理論，豆子的外形和黑色均屬腎，苦為火味入心，紅色也屬心，酸化陰入肝。而烘焙的過程就跟中藥炮製的過程一樣，焦炒會讓咖啡的性味偏向溫熱，且往往具備健脾消食之效，類似于中藥中的焦麥芽、焦山楂、焦神曲等。

咖啡少量飲用有益處，過量恐有危害

咖啡少量飲用具有提神醒腦、利尿消腫的即時效果；但是，過量或體質不合則會耗氣傷陰動虛火：溫燥之性持續消耗氣陰，導致或加重口乾舌燥、心煩失眠、手足心熱、耳鳴、盜汗等“虛火”症狀。也就是短期能振奮精神，令人思維敏捷；但長期過量，如同不斷透支身體儲備的能量，等於把明天的能量拿來今天用。尤其對易疲勞、口乾、腰膝酸軟、失眠多夢者來說，這種屬於「氣陰兩虛」或「腎精不足」的人，咖啡無異於「火上澆油」，越喝越虛，最終陷入「不喝沒精神，喝了更難受」心慌、燥熱、失眠的惡性循環中。

羅漢果能降血糖？中醫師：缺少臨床證據

至於羅漢果藥用歷史悠久，《本草綱目》中記載「羅漢果甘而涼，清肺止咳，潤腸通便」，《嶺南採藥錄》指出「羅漢果味甘，理痰火咳嗽」。羅漢果素有良藥佳果之稱。

民間流傳著不少「羅漢果能降血糖」的說法，上面我們提到羅漢果糖苷對血糖友好，不容易升血糖。但是，不升血糖不等於能幫助降血糖。

雖然有一些動物實驗發現，羅漢果提取物對糖尿病實驗鼠的血糖降低有幫助，但是目前這些實驗還是停留在動物實驗中，缺少臨床證據，因而現階段還不能貿然認為羅漢果能降血糖，就用來代替降糖藥。

羅漢果味甘、性涼，益肝健脾，有清熱解暑、化痰止咳、涼血舒骨、清肺潤腸和生津止渴等功效；可治喉痛、聲沙、氣管炎、哮喘、咳嗽、胃熱、便祕、急性扁桃體炎等症。

羅漢果咖啡的4大健康益處

因為有這些好處，所以，中藥養生咖啡─「羅漢果咖啡」應運而生，成為養生咖啡族的新寵兒。吳明珠中醫師表示，羅漢果咖啡的優點包括：羅漢果味甘，性涼，歸肺、大腸經，能夠清熱潤肺、潤腸通便，還有止咳涼血、解便祕等作用。羅漢果甜度很高，所含熱量很少，適合喜歡甜咖啡，又不喜歡加糖的人，能中和咖啡的熱和燥。

除了「羅漢果咖啡」，也推薦「枸杞拿鐵」，枸杞常出現在日常養生飲品中，是一味養肝補腎所謂藥食同源好藥材。可當天然的糖味劑，更能益肝明目、滋陰養肝血，適合常熬夜、思慮多、易陰虛的腦力族加在咖啡中，但是還是要嚴格限制咖啡量，中午過後喝的量要減少。以免影響睡眠耗傷肝血，反而影響視力。

出現「咖啡後遺症」的緩解方法

無論喝哪一種咖啡，如果出現明顯的心慌、失眠、乏力等「咖啡後遺症」，可用中藥配合藥茶配合穴位來調理：

滋陰清肝茶：

麥冬3錢、丹參3錢、薄荷1.5錢、半夏1.5錢、甘草1.5錢，沸水沖泡代茶飲。

按安神助眠穴位：

睡前按揉神門穴（手腕橫紋）、湧泉穴（足底前部凹陷）、百會穴(頭頂)各5分鐘，交通心腎助安眠 。

不宜多喝咖啡的族群

吳明珠中醫師最後提醒，以下人群不宜多喝咖啡：

1.胃酸過多、胃潰瘍、食道胃酸逆流患者。

2.腹瀉和腸胃敏感者。

3.睡眠品質差、失眠人群。

4.重度骨質疏鬆者。

