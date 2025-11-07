羅特麗引進義大利精品磁磚 展現設計與質感的極致平衡

▲羅特麗引進義大利曼菲斯系列，以幾何與色彩展現節奏美學。

【記者 郭夢迪／台北 報導】在當代空間設計裡，磁磚早已不只是建材。它能承載氛圍、形塑個性，甚至成為一個空間的情感語言。精品磁磚品牌─羅特麗磁磚長年以敏銳的設計眼光與策展思維，從世界各國引進具有藝術與工藝價值的磁磚系列，讓每一片磁磚都能成為設計師與居者的靈感起點。

「我們相信，好的設計從材質開始。」羅特麗磁磚董事長 王振榮 表示：「磁磚不該只是背景，而是氛圍的主導者。牆面的紋理、地面的反光，其實都在訴說主人的性格與品味。我們希望羅特麗引進的磁磚，能讓這些細節被感受、被看見。」

曼菲斯系列：幾何與色彩的節奏美學

靈感源自 1980 年代義大利「Memphis」設計運動，曼菲斯系列 以大膽的幾何線條與鮮明色塊組合，營造出一種兼具節奏與自由的視覺語言。羅特麗磁磚表示「這系列非常有律動感，幾何構圖與跳色搭配，會讓空間多一份生命力。」系列採用小尺寸霧面磚設計，質感細膩、運用彈性高，適合玄關、廚房中島、甚至展示空間等重點場域。「當你推開門，看見那面牆，就能感受到主人的創意與個性。這正是曼菲斯的魅力——一眼就能讓人印象深刻。」

湛藍海玉系列：瑪瑙的柔光與靜謐

相較於曼菲斯的鮮明節奏，湛藍海玉系列則展現了柔和卻不失層次的氣質。靈感取自天然瑪瑙石，義大利工匠將瑪瑙獨有的流動紋理與幾何語彙融合，讓光影在磚面上呈現細膩變化，既溫潤又具現代感。瑪瑙象徵幸運與守護，羅特麗磁磚希望讓這份溫度能走進生活裡。湛藍海玉的美，在於它能讓空間安靜下來，但又不流於傳統或保守。從居家客廳到精品商空，這款磁磚都能在沈穩與優雅之間，展現低調卻雋永的氣質。

從國際選品到空間靈感 羅特麗的美學策展

無論是「曼菲斯」的幾何律動，或「湛藍海玉」的自然柔光，羅特麗磁磚所帶來的不僅是建材選擇，更是一場關於空間語彙的策展。「我們引進世界各地的精品磁磚，不是為了追逐潮流，而是希望讓設計師能用羅特麗的選品去講述自己的故事。」羅特麗磁磚董事長王振榮總結道。

▲義大利湛藍海玉系列，以瑪瑙紋理與柔光展現靜謐優雅。

羅特麗磁磚誠摯邀請設計師與消費者親臨門市，親手觸摸、親眼感受材質的細節與溫度，體驗磁磚如何在光影之間，讓空間開口說話。羅特麗磁磚門市據點查詢：https://www.pdh.com.tw/ourstore（照片／羅特麗提供）