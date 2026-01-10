羅生門？政府正反兩派都有影片 美國ICE槍殺女子案雙方各執一詞

美國明尼阿波利斯民眾1月9日晚間在街頭遊行，抗議移民暨海關執法局開槍打死一名女子的事件。路透社



美國移民暨海關執法局（ICE）幹員7日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）擊斃參與示威的37歲女子古德（Renee Nicole Good），引發全美輿論沸騰，民權與移民權利團體呼籲10日舉行全國性示威，抗議政府執法過當。

保守派媒體Alpha News於9日上傳一段影片，顯然來自開槍擊斃古德的幹員的手機錄影。公布的影片畫面中，坐在駕駛座的古德試圖轉彎離開，接著畫面晃動，顯示拿手機的人跌倒。

廣告 廣告

透過官方評論與公開紀錄，已確認開槍的ICE幹員是羅斯（Jonathan Ross）。畫面中古德態度冷靜，在開槍前幾秒，她駕駛休旅車準備調頭離開，還對羅斯說：「沒關係，老兄，我沒生你的氣。」

ICE的上級單位國土安全部的官方X帳號已轉推這段影片，以證明其先前宣稱幹員自衛的說法。

旁觀者拍攝的影片則顯示，幾名蒙面幹員走向古德駕駛的本田SUV，當時以垂直於街道的角度停著，部分阻礙了交通。一名幹員命令她下車，並抓住駕駛座的車門把手。車輛向前移動並轉向欲駛離時，其中一名幹員往後跨了一步，在車輛駛過時對著車頭開了3槍。

旁觀者拍攝的影片顯示，這輛車的前保險桿似乎在羅斯向古德開槍前從他身邊經過。但從所有錄影中都無法確定這輛車是否與羅斯發生碰撞。

無論如何，畫面顯示羅斯仍站立著，並且可以在槍擊發生後行走，這反駁了美國總統川普曾在社群媒體上聲稱該女子「輾過ICE幹員」的說法。

諾姆表示，羅斯未公開的傷勢已在當地醫院接受治療後出院。

根據古德家屬與當地活動人士，她被槍擊時正參與追蹤、監測與記錄ICE活動的「鄰里巡邏隊」。

明州州政府已針對這起命案展開獨立調查。

路透社報導，示威活動主辦方表示，全國各地計畫於週末舉行超過1000場活動，要求停止執行美國總統川普下令的ICE大規模執法行動，這些行動主要針對由民主黨政治人物領導的城市。

古德遭槍擊前不久，約2000名聯邦官員被派往明尼阿波里斯查緝非法移民，國土安全部稱之為「國土安全部史上最大規模行動」。民主黨籍明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）譴責此次部署，稱其為「實境秀治國」的「魯莽」範例。

大批示威者9日晚間聚集在明尼阿波里斯一家飯店外舉行「噪音抗議」，據信ICE幹員下榻在該飯店。活動人士在社群媒體上發布的影片顯示，示威者擊鼓、敲打鍋碗瓢盆、對著擴音器大喊，以及吹奏銅管樂器與哨子，製造各種噪音。其他人則將高功率手電筒光束對準飯店窗戶。

有線電視新聞網（CNN）報導，穿著黃色背心、配備鎮暴裝備的州警進入示威區域，宣布非法集會後，人群有所減少。

明尼蘇達公共安全局在X平台表示，警方接獲「示威者不再和平，且有財產受損報告的消息」後做出回應，「在逮捕前已發出解散命令」。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）與其他川普政府官員表示，古德整天都在「阻礙」與「跟蹤」ICE幹員，她指出，在古德試圖開車衝撞幹員的一場「國內恐怖主義行為」中，幹員是為了自衛而開火。

民主黨籍明尼阿波里斯市長佛雷（Jacob Frey）則指出，旁觀者拍攝的影片直接駁斥聯邦政府的「垃圾說辭」（garbage narrative）。公民自由倡議人士表示，影片顯示聯邦幹員沒有任何理由使用致命武力。

面對槍擊事件截然不同的說法，明尼蘇達州與漢尼本郡（Hennepin County）執法當局9日表示，他們正展開一項與聯邦調查局（FBI）領導的聯邦調查分開的刑事調查。

在古德案隔天，一名海關與邊境保護局（U.S. Border Patrol）幹員8日在奧勒岡州波特蘭開槍打傷一對坐在車內的男女，使得美國社會對立氣氛更劇。

國土安全部表示，汽車駕駛試圖將車輛「武器化」並輾壓幹員，幹員乃出於自衛而開槍。國土安全部還指出，受傷的男女疑為來自委內瑞拉的黑幫同夥，且為非法入境。

波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）呼應佛雷的說法，表示在沒有獨立調查的情況下，無法確定政府的敘述是否基於事實。

古德遭槍殺的地點距離佛洛伊德（George Floyd）遇害處僅幾個街區。2020年5月，非裔男子佛洛伊德被明尼亞波里斯警察逮捕時，遭膝蓋壓迫頸部致死。佛洛伊德之死在川普第一個任期內引爆長達數月的全國種族正義示威。

本週發生的兩起與國土安全部相關的槍擊事件，已吸引數千名示威者走上明尼阿波里斯、波特蘭及其他美國城市的街頭，週末可能有更多以「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）為標語的示威活動。

這些集會由包括美國民權聯盟（ACLU）、MoveOn公民行動（MoveOn Civic Action）、Voto Latino及不可分割（Indivisible）在內的團體聯盟發起，其中部分團體去年曾站在反對川普的「無王」（No Kings）抗議活動最前線。

更多太報報導

反政府示威滿2週 無視川普威脅、伊朗暗示繼續鎮壓「絕不屈服」

緬甸政府：KK園區635棟非法建築已全部拆除

再度動用極音速飛彈 低溫來襲前夕俄對烏射「榛樹」、基輔多處斷電