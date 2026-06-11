羅生門！築間遭控「火鍋裡有一坨衛生紙」 業者調閱監視器自清：店裡沒有那種紙

築間火鍋遭一名顧客指控外送餐點裡面撈出來一張擦手用的衛生紙。圖／築間幸福聚落FB

台北市一名女子10日叫外送，點了知名連鎖店「築間火鍋」台北市南門店的外送胡椒鍋和奶香鍋，但她打開奶香鍋時，卻用筷子夾出一坨擦手用的衛生紙，直喊超噁、越想越可怕，所以把照片PO上網路，呼籲大家要重視食安問題。至於遭指控的店長也親自回文，說調閱了該時段的監視器畫面，並「逐幀檢查」，沒有發現有任何異物掉進餐點內。築間總公司更是發文說，原PO照片裡撈出來的那種擦手紙，全台的店都沒有使用！現在這起事件已經成了羅生門，雙方各說各話。

撕扯式擦手紙」照片

原PO在Threads上發文表示，10日下午點了築間外送，打開就夾出一張擦手用的、質感較硬的擦手紙，「重點是不知道對方是擦了什麼才丟進來，有病菌嗎？真的越想越可怕！大家吃火鍋真的要多撈一下！」

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原PO曬出火鍋裡面有擦手紙的照片。圖／Thread@wph4wo

該店店長親自回文說明，原PO是在10日下午5點2分透過Ubereats 點購台北南門分店的兩鍋熟食鍋，店家從5點9分開始備餐，「經過監視器逐幀檢查，確實在餐點的製作和打包過程中並無任何衛生紙或餐巾紙出現，對於您在湯裡發現異物的狀況我們也感到十分震驚，希望除了您向平台的退款外，也能額外招待您到任意分店用餐」。

築間硬起來：本店擦手紙是平口式

同時，築間火鍋的Threads官方帳號也曬出後廚使用的擦手紙，因為原PO曬的一坨擦手紙照片明顯有鋸齒狀的撕扯痕跡，所以築間總公司說「本品牌使用的擦手紙為平口式，且經過其它角度攝影機畫面調取，皆無發現有任何擦手紙或衛生紙掉入的情形，只能推估在外送員取餐到您就餐中間有其他意外發生，真摯地希望能取得您的諒解或委由第三方機構立案調查，避免爭議和疑慮」。

築間火鍋強調店裡使用的擦手紙不是撕扯式，而是平口式的，所以原PO指控的「火鍋裡有衛生紙」並非築間的問題。圖／Threads@jhujianshabu

有網友直言「這就是為什麼我從不點外賣！因為你永遠不知道食物從店家出發到你手上經歷過了什麼」、「之前吃外送也撈到過頭髮，從此每口都會多看3秒，很累但不得不」、「店家有廚房紙巾疑慮相當大」。

但是許多網友看了築間的擦手紙自清照片後，也逆風留言「感覺紙是剛丟的，沒有吸飽水分。會不會是外送員」、「覺得也可能是外送員惡作劇，妳近期有給外送員負評嗎？因為那個是擦手紙，看起來跟築間廁所用的是不同」、「卡一個看後續1.築間誤放衛生紙2.低素質外送員在搞3.同事在報復」、「對方店已經提供影片，還有解釋不同款衛生紙了⋯還硬要咬築間」、「不一定是店家的問題」、「目前是五五波平手」。



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