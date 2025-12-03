羅生門？鯛魚排到底有沒有禁藥 衛生局：檢驗樣本不同！

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」被驗出含有禁用動物用藥，引發消費者關注。高雄市衛生局今日針對供應商「口湖漁類生產合作社」公布的檢驗報告與官方檢測結果不符一事發表聲明，強調官方採檢及檢驗皆依法嚴謹執行，兩者檢測樣本不同。

全聯及大全聯在接獲通知後，已於第一時間將問題商品不分批次全面下架，以保障消費者權益。然而，事件出現轉折，供應商「口湖漁類生產合作社」於昨日（2日）在官網公布SGS檢驗報告，顯示同批號產品「恩氟喹啉羧酸未檢出」，與官方檢測結果明顯不符。

對此爭議，高雄市衛生局今日發表正式聲明表示，本局對台灣鯛魚排（效期：2027年9月16日）的產品抽驗時，是以完整包裝進行採樣，經檢驗後確實檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，不符合「不得檢出」的法規要求，因此要求業者依法下架回收，以確保民眾食品安全。衛生局特別強調，官方檢測的樣本與業者自行送驗的同批號原料樣品屬於「不同檢體」。

衛生局進一步說明，依據《食品安全衛生管理法》第39條規定，若食品業者對檢驗結果有異議，可在收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗。衛生局將依法以留存的原檢體，於3日內完成複驗並通知申請單位檢驗結果，以釐清爭議。

