羅省林西河堂慶105周年 宗親嘉賓雲集

成立逾百年的美國羅省林西河堂，9日在洛杉磯舉行成立105周年與建樓45周年慶典，宗親與嘉賓雲集，展現林氏宗親團結傳承的精神。

當日各地宗親與嘉賓抵達羅省林西河堂會所後，於中午舉行祭祖儀式，由主席林師雄、副主席林鐘博主持，全體理監事行禮致敬。典禮後眾人切蛋糕慶賀堂所里程碑。

晚宴蒙特利公園市舉行，逾320人出席。林師雄致詞時回顧堂所自1920年創立以來的歷程，包括2003年及2019年兩度遭逢火災；樓業部執行長慶善元老亦分享建樓與堂所發展的親身經驗。

隨後，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、加州財務長馬世雲代表、聖蓋博市議員吳程遠、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣等多位致詞祝賀。趙美心提及，其母林春美早年在林西河堂的生活點滴，引起台下熱烈掌聲。

此次盛會更獲世界及台灣林氏宗親總會重視，由副理事長兼台灣總會長林晉章率團遠從台灣前來。

林師雄表示，堂所未來將持續推動宗親聯誼與文化傳承，吸引更多新世代參與，延續「忠厚傳家、敦親睦族」的宗旨，共同見證林西河堂的新篇章。

