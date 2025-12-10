羅素克洛批《神鬼戰士》續集毀核心 曝首集拍攝每天起爭執

羅素克洛（Russell Crowe）曾以《神鬼戰士》獲得奧斯卡最佳男主角，該片於2024年推出續作，沒有參演的他近來受訪時表達對續集的失望，「我認為最近那部續集，你知道的，我們不必大聲說出它的名字，是一個非常不幸的例子，連在那團隊裡的人都沒有真正理解是什麼讓第一部如此特別。」

《神鬼戰士》於2000年上映，羅素克洛在片中飾演羅馬帝國將軍「麥希穆斯」，最後戰死的他理所當然沒有被安排回歸續集，但他幾度在訪問時表達對續集的不滿。近日他特別提到首集特別之處不在於浮誇盛大、外部條件也不是動作場面，而是它的「道德準則」。

羅素克洛不滿意《神鬼戰士II》。（圖／Getty）

羅素克洛透露，當時在片場，為了角色麥希穆斯的設定，他與劇組之間每天都有爭執，「他們建議為麥希穆斯增加性愛場景之類的情節次數多到數不清，這就像你正在剝奪他的力量。所以你的意思是，在他和妻子維持著那種關係的同時，他還和其他女人發生關係？你在說什麼？這太瘋狂了！」而他堅持要維護角色的道德準則。

由於《神鬼戰士》描述麥希穆斯為了死去的妻兒復仇，所以對羅素克洛來說，麥希穆斯會與其他女人發生關係是說不通的，因為他對妻子的愛相當堅定，並推動著他懷抱使命前進。然而，《神鬼戰士II》卻發展出麥希穆斯過去曾與露西拉（康妮尼爾森 飾演）有過一段情，並生下了一個孩子盧修斯（保羅麥斯卡 飾演），羅素克洛似乎在暗示，這部續集傷害了麥希穆斯的道德準則，而這對第一集來說相當重要。

保羅麥斯卡在《神鬼戰士II》飾演盧修斯，為麥希穆斯的私生子。（圖／UIP提供）

先前羅素克洛還在卡羅維瓦利電影節上，要求媒體不要再問他關於《神鬼戰士II》的問題，「他們應該要付錢給我，因為我被問到太多關於一部我根本沒參與的電影的問題。」畢竟他早已經領便當，一切與他毫無關係，「但我承認確實有一絲嫉妒的感覺，因為它讓我想起了我年輕的時候，以及那部電影對我人生的意義。」

