羅美玲丈母娘上身穿大墊肩禮服 黃云歆80年代半屏山還原度超高

【緯來新聞網】演員黃云歆與羅美玲為舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》將劇中「80年代復古特色」放上身，造型走懷舊風，羅美玲飾演丈母娘，她一身大墊肩紅禮服配高聳髮型，展現出過去沒有的霸氣，這回除了大唱西洋動感老歌，還挑戰布袋戲、黃梅調與歌仔戲，帶著賓客們一同回到80年代。

黃云歆（右）與羅美玲在《一村喜事：康樂隊來了》走懷舊復古風，造型超級華麗。（圖／金星文創提供）

而黃云歆飾演主持人，則融合當時風行的半屏山、腰封與閃亮亮的金屬飾品，有種「台味瑪丹娜」的美感，她笑說：「其他戲劇裡真沒有機會嘗試這種閃亮造型！」讓她頻頻拉著羅美玲拍影片上傳社群媒體，引領懷舊復古風。



岑永康與湯志偉在劇中輪流扮演村長，在村子裡辦桌嫁女宴客，要照顧賓客、又捨不得女兒出嫁，心情七上八下。今年已經是岑永康第三次演出《一村喜事》系列舞台劇，他過去雖是當家新聞主播，卻一直很嚮往當歌手，前幾年演出以溫文儒雅的劉文正造型唱歌，這次則別開生面模仿高凌風，穿著闊領流蘇閃亮短外套登台演唱，岑永康興奮表示，真是人生成就解鎖。

岑永康在《一村喜事：康樂隊來了》飾演村長，還換上搖滾歌王造型，大呼過癮。（圖／金星文創提供）

周定緯多才多藝，從星光出道至今，能唱又能演，這回在《一村喜事：康樂隊來了》挑戰特技也毫不手軟，多達十個呼啦圈重量不輕，他一一輕鬆轉上身。而導演安排他要帶著由那祈、余子嫣輪流飾演的新娘，來一段「雙人公主轉」，他借力使力將新娘帶起騰空轉圈，畫面非常浪漫，實際上非常耗力，周定緯表現絲毫不含糊，身手矯健，笑說完全沒問題。

周定緯與那祈在《一村喜事：康樂隊來了》有精彩浪漫的雙人舞，難度超高。（圖／金星文創提供）

《一村喜事：康樂隊來了》由時藝多媒體、金星文創、大清華傳媒聯合主辦，將從今年11月28日至12月21日，每逢週五、週六、週日都會在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出，購票請洽時藝多媒體與udn售票網。

