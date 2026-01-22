羅美玲包場《冠軍之路》大爆滿 蔡其昌：紀錄片撫慰棒球迷、台灣人

立委羅美玲今晚在南投戲院包場放映紀錄片《冠軍之路》，全場觀眾映後大合照。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立委羅美玲今晚在南投戲院包場放映紀錄片《冠軍之路》，全場觀眾大爆滿，現場保留數十個座位給中興國中棒球隊的球員，觀眾們跟著影片感動或大笑，影片結束後現場響起熱烈掌聲。中華職棒會長蔡其昌趕來映後交流，並在門口發送「台灣尚勇」春聯並簽名，觀眾大排長龍，氣氛超嗨。

立委羅美玲包場《冠軍之路》紀錄片，網路報名的球迷報到領票時，羅美玲和南投縣長參選人温世政發送加油小拍手和《冠軍之路》面紙，温世政穿上「Taiwan」帽T興奮地說：「我也是棒球迷！」他在映前分享半夜起床看台灣少棒到美國威廉波特比賽轉播的往事，強調至今仍很愛棒球。

廣告 廣告

整場紀錄片緊緊吸引觀眾目光，全場不時爆出笑聲，也有人用面紙擦拭眼角的淚，當台灣隊拿下世界12強棒球賽冠軍時，不少人忍不住鼓掌，而在影片結束時，全場也用力拍手表達感動。

蔡其昌趕來與觀眾映後交流，他說，這部紀錄片導演的用心，不僅讓很多人買票進場觀看，甚至好幾刷，而該片撫慰了所有棒球迷的心，終於不用再說「雖敗猶榮」，也安慰了台灣人的心，因為這場比賽跟中華民國台灣處境很像，只要不放棄，就能走在冠軍的路上；此外，該片也給處在低谷的人一個堅持下去的力量，再堅持一下就能走出隧道看到光。

蔡其昌也感謝羅美玲和温世政促成這場包場放映會，並大讚温世政的勇氣和承擔，最後他強調，不管誰當縣長，都希望能關心基層體育。

中華職棒會長蔡其昌(中)趕到南投戲院，與立委羅美玲、民進黨南投縣長參選人温世政，一起跟球迷、觀眾映後交流。(記者陳鳳麗攝)

温世政在戲院門口發送加油小拍手給入場觀眾。(記者陳鳳麗攝)

蔡其昌在戲院門口發送「台灣尚勇」春聯，並一一簽名，温世政變身小幫手在一旁協助。(記者陳鳳麗攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

「台灣尚勇」春聯電子檔網址公布 蔡其昌籲別做這件事

北科附工校長不適任被「改任」 教團肯定國教署、校長駁斥指控

台南車站鐵路地下化 交通部公布未來新樣貌

