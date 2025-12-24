羅美玲憂高山農場遊客數減 退輔會承諾將持續強化商圈整合 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

退輔會轄下農場是早期基於安置退除役官兵及促進當地經濟發展而設置，其中，3個高山農場，包括清境、武陵與福壽山農場，曾是國人熱門旅遊景點，但受疫情影響後，遊客年年減少。立委羅美玲今（24）日指出，清境農場周邊店家近年出現大量撤出，呼籲退輔會應重新整合資源、制定政策。

羅美玲表示，不論是清境、武陵或福壽山，3個高山農場的遊客數一年比一年少，至今仍未回到疫情前水準。尤其更令人憂心的是，清境農場周邊店家近年出現骨牌式的撤出，包含星巴克、紙箱王、大苑子、莫凡彼等知名品牌都陸續歇業。加上清境農場每遇颱風地震整體營運必受影響，但災後復原完成後，卻沒有積極對外宣傳，讓外界一直停留在「高山農場不安全」的既定印象中，造成遊客裹足不前，非常可惜。

羅美玲提到，清境農場環山圍繞，景色優美，擁有這麼好的自然條件與風景，但一整年下來除了跨年晚會外，也幾乎沒有辦理具吸引力的大型活動，觀光亮點不足，難以吸引年輕族群與迴流人潮；周邊商圈的合作、整合與輔導機制，也明顯不夠。她衷心希望退輔會用心檢討，重新整合資源及擬定對策， 讓清境農場重新找回人潮、找回活力，也重拾業者的信心。

羅美玲憂高山農場遊客數減 退輔會承諾將持續強化商圈整合 7

羅美玲補充，退輔會各農場生產許多優質的產品，卻很少在一般通路看到；如果沒有特別上官網、到農場或欣欣百貨等退輔會轉投資事業機構，一般民眾幾乎難有機會接觸。她特別提醒退輔會，應研擬開發更多元的銷售管道與行銷方式，不應侷限於既有平台，要走進賣場、生活場域等，讓好產品被更多人看見。

對此，退輔會也回應，近年高山農場遊客減少，確實受到地震、颱風與交通管制等因素影響，未來將持續強化商圈整合，結合在地部落與滇緬等特色，透過多元活動與整合行銷，一步步提升。

照片來源：羅美玲辦公室提供

