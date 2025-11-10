羅興亞難民船泰馬邊境翻覆！至少7死、另有230人船隻失聯

一艘載有來自緬甸羅興亞移民的船隻在馬來西亞與泰國邊境海域沉沒，馬來西亞當局已打撈出7具遺體，並救起13名生還者。 圖：翻攝自 X @DataoftheWorld

[Newtalk新聞] 一艘載有緬甸羅興亞族難民的木船，近日在泰國與馬來西亞海域交界處翻覆，船上約 70人。馬來西亞海事當局週一（10 日）表示，目前已尋獲 7具遺體、救出 13名生還者，另有數十人仍下落不明；另一艘載有約 230人的船隻，也在同一海域失聯。

馬來西亞海事執法機構官員在記者會上指出，救援行動持續進行中，相關單位已擴大搜尋範圍，動員海巡船艇與空中巡邏機進行搜救。泰國方面稍早通報，亦在邊界海域發現 4名罹難者遺體。

羅興亞族為緬甸若開邦（Rakhine State）的穆斯林少數民族，長期遭軍政府迫害，被剝奪公民權並受到宗教歧視。多年來，成千上萬的羅興亞人被迫逃離家園，部分人經陸路前往孟加拉難民營，也有許多人冒險搭乘簡陋船隻穿越孟加拉灣與安達曼海，試圖抵達馬來西亞或印尼尋求庇護。

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，僅 2025 年以來，就有超過 5,100名羅興亞人嘗試經海路逃離緬甸與孟加拉，其中至少 600人死亡或失蹤。這次船難被視為該區域近年最嚴重的難民海上事故之一。

馬來西亞與泰國目前正評估如何安置生還者，並調查事件是否涉及人口販運集團。人權團體呼籲區域各國應加強難民保護與搜救合作，避免更多悲劇發生。

