羅蕙蓮指出經濟弱勢不該成為學習阻礙 東海以「學習取代工讀」打造新型助學機制

（記者石耀宇／綜合報導）為協助學生減輕經濟負擔、專注投入學業，東海大學近年積極推動「勵學基金」，以「學習取代工讀」為核心理念，透過制度化的學習輔導與獎助機制，陪伴經濟弱勢學生在兼顧課業的同時也能滿足生活需求，打造全臺大學少見的助學新模式。

圖／東海大學近年推動「勵學基金」，以「學習取代工讀」的理念，透過制度化的學習輔導與獎助機制，陪伴經濟弱勢學生兼顧課業與生活所需。（東海大學提供）

東海大學日前舉辦「2025勵學基金學生感恩暨婦女會資深志工表揚大會」，邀集學生、捐款者、婦女會志工、校友與師長齊聚一堂，共同見證勵學基金的成果，並向資深志工致上敬意。活動中，受助學生也分享參與輔導後的學習收穫與成長。

校長張國恩表示，學校期望以「學習取代工讀」的方式，讓同學能把時間投入課業與能力培養，在無經濟壓力之下安心就學。他並感謝東海大學婦女會、學術發展文教基金會（TEFA）以及社會各界的長期支持，使學校得以向教育部申請相對補助，讓每一筆善款都能發揮雙倍效益，專款專用於學生。

張國恩指出，勵學基金計畫由學務處主導推動，配合教育部高等教育深耕計畫，設計出「樂學培育、課業輔導、跨域學習、共通職能、職涯輔導、各系專業學術實踐」六大輔導機制，同時搭配校內的「學習規劃師制度」，協助學生在就學期間兼顧課業發展與生活支持。

圖／婦女會會長羅蕙蓮期盼同學在東海安心求學，未來將這些溫暖化為愛的種子，持續傳遞給更多需要的人。（東海大學提供）

婦女會會長羅蕙蓮表示，婦女會自1957年成立以來，從最初推著小推車販售牛奶與小點心起步，將節省下的每一分錢投入助學與公益。她說，十年、二十年、三十年、四十年的志工服務，看似只是一串數字，實則代表著無私的愛與奉獻，是一場仍在持續奔跑的馬拉松。羅蕙蓮指出，經濟弱勢不該成為學習阻礙，期盼透過「學習取代工讀」的新型助學機制，讓同學能在東海安心求學，並在未來把這份溫暖化為愛的種子，傳遞給更多需要的人。

為感謝資深志工多年來的付出，婦女會不僅於會中公開表揚，更特別準備由藝術大師李國欽設計，象徵純潔、韌性、和平與正義的百合花作品，致敬志工們無私奉獻的精神。

一位擁有42年資歷的資深志工盧靜芬師母分享，當年加入東海大學婦女會，備受婦女會眾師母們的疼愛。一路從被接納、被關愛，到如今能以志工的身分回饋與服務，真是上帝所賜最大的恩典。婦女會的志工們在東海多年來無私的付出，雖然難以量化，卻是最珍貴的力量。期盼志工們繼續互助互愛，讓婦女會持續發光發熱，成為東海最美的風景。

圖／為感謝資深志工多年來的付出，婦女會特別準備由藝術大師李國欽設計，象徵純潔、韌性、和平與正義的百合花作品，致敬志工們無私奉獻的精神。（東海大學提供）

張國恩表示，羅蕙蓮會長帶領婦女會，以不間斷的愛與奉獻支持學生，讓孩子得以在東海安心就學。他也期盼這份溫暖能持續傳承，延伸到下一代。

TEFA副董事長李基正分享，過去帶領學生赴企業實習時，曾看到不少學生為了負擔生活費而在外打工到深夜，令他十分不捨。也因此，他充分肯定勵學基金「以學習取代工讀」的理念，並鼓勵符合資格的同學踴躍申請。他勉勵學生：「等你們未來畢業、有能力時，也能把今天所得到的幫助再傳承下去。」

學務處也在活動中分享勵學基金的成果。學務長龍鳳娣表示，在一次次的頒獎典禮上，看見同學站上舞台，自信地分享自己的成長與改變，內心總是深受感動。她也特別感謝各界捐款者的支持，「因為有婦女會、師長與捐款人始終在背後支持，我們才能持續獲得教育部的肯定，讓資源得以延續。」她鼓勵學生記得今日所有在場陪伴者的心意，相信未來也能將這份大愛傳承下去，回饋社會。

