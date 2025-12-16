羅賓森：中國專制政體能否維持經濟繁榮 須打上問號

（中央社記者潘姿羽台北16日電）2024諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson），今天於專題演講指出，國家制度形塑競爭力與創新能力，進而影響經濟成長；中國為專制政體，目前經濟表現不錯，但或許只是過渡狀態，包容型經濟最終仍然需廣納型政治制度。

經濟日報今天舉行「2025大師論壇」，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson，另譯：羅賓遜）來台演講。

廣告 廣告

羅賓森目前任教於美國芝加哥大學，他與美國麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強生（Simon Johnson）獲頒2024年諾貝爾經濟學獎，他們研究為何部分國家富裕，另一些國家卻貧困，並證明較自由、開放的社會更有可能繁榮。

羅賓森先前公開受訪時曾讚譽台灣已轉型為包容社會，他今天更稱讚台灣經驗是最特別的發展經驗，也是極端的成功。

國發會主委葉俊顯致詞表示，感謝羅賓森肯定台灣是「世界經濟史上的成功故事」，政府將持續汲取羅賓森在國家發展與制度設計上的重要研究成果，作為政策與制度精進的重要參考，穩固台灣經濟與社會發展的基礎，支持台灣產業，立足台灣、布局全球。

羅賓森今天以「國家體制與經濟成長」為題進行專題演講，他表示，創新對經濟成長至關重要，而專利是為了保護智慧財產權而生，因此專利本身就是一種體制、規則，保護創新並鼓勵大眾追求創新。

有發明大王之稱的愛迪生（Thomas Edison）擁有超過1000個專利，不過羅賓森表示，愛迪生自學長大，並非菁英階層，也不是來自富裕家庭；如果國家沒有建立一套體制，讓有天份但還沒被看見的人，有機會取得貸款、取得資本、取得專利，這些有天份者不見得能脫穎而出。

羅賓森認為，經濟成功與失敗的國家有個顯著差異，前者有良好體制，人才得以浮上檯面，後者則無。

羅賓森進一步指出，經濟型態可分為包容型（inclusive）經濟與榨取型（extractive）經濟，政府制度也分為廣納型制度（inclusive institutions）和榨取型制度（extractive institutions）；政治體制對國家經濟樣貌扮演關鍵因素，這可從2角度觀察，第1，政府的權力有多大，是否有能力制定法規、保護專利；第2，政府有權力，但國家政治目標是以人民為中心，還是服務少數人。

包容型經濟能夠吸引創新，榨取型經濟則可能將經濟成果集中於少部分人手上。羅賓森直言，政治絕對是影響經濟制度與社會繁榮的重要因素，南北韓有同樣的歷史背景、語言，最終因為政治體制不同，社會經濟走向完全不同面貌，是非常明顯案例。

根據歷史經驗，羅賓森有感而發，他認為，政府體制要讓大家都有權利，形塑「廣納型制度」，社會大眾才會有對社會保護及貢獻意願；換言之，要有包容性經濟，就必須有廣納型的政治制度。

然而，有些國家不一定符合此情況，以中國而言，政治體制並非廣納型制度，甚至過去20多年來，法制指數一路下滑，但經濟表現仍屬亮眼。

羅賓森認為，東亞與西方國家對社會秩序理解有很大不同，特別是儒家思想對於東亞影響深遠，使得中國能夠透過「聰明的威權主義（smart authoritarianism）」將政治與經濟脫鉤，不依賴經濟進行政治控制。

不過羅賓森以歷史經驗指出，有些國家、社會體質是榨取型經濟，短期能夠靠聰明能幹的領導人推動經濟成長，但他始終認為這無法長久，蘇聯就是一例，外界曾認為蘇聯可望超越美國，但因內部問題最終解體。

羅賓森也對中國是否能在維持專制政體的情況下，還可以持續保持經濟繁榮，打上問號。

「為什麼榨取型經濟往往曇花一現？」羅賓森拋出問題，他隨後引用英國歷史學家艾克頓爵士（Lord Acton）名言「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對地腐化」，認為專制政體無法長久維持經濟榮景原因在於人將因權力而腐化，另外，從阿里巴巴創辦人馬雲先前疑似失蹤、民眾抗議標語等事件，可看出人民仍期望中國政治體制有所改革。（編輯：潘羿菁）1141216