羅賓漢靠「嘴砲商機」股價漲兩倍，翻身背後揭金融新時代：觀點變現
美國政府是否會正式證實外星人存在？聯準會是否會單次降息超過一碼？川普會不會見習近平？
這些看似只能「嘴砲」的話題，如今都成為可以交易的「金融商品」。讓這一切成為現實的，正是曾在疫情期間掀起「迷因股革命」（meme stock）的美國線上券商——羅賓漢（Robinhood）。
二○二五年以來，羅賓漢股價漲幅超過兩倍，成為美股標普五百指數中表現第五好的公司。它靠的是押寶一門反映人性本質的生意：預測市場（Prediction Markets）。
羅賓漢當年崛起，要拜疫情期間「迷因股熱潮」所賜。當時大量散戶透過零手續費交易平台進場，集體狙擊對沖基金，成功讓華爾街巨頭重創。這場「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，一度被視為金融民主化的象徵。
投入預測市場，用戶破百萬
然而，熱潮退去後，羅賓漢被打回原形。市場一度認為，它只是搭上順風車，直到預測市場的出現，羅賓漢才真正找到新成長動力。
什麼是預測市場？簡單來說，只要是未來可能發生的事件，就可以成為交易標的。
從體育賽事結果、奧斯卡得主，到「人工智慧創作的歌曲是否能登上排行榜冠軍」；從政治選舉結果、央行政策走向，到極端卻吸睛的事件，例如「美國政府是否會證實外星人存在？」統統都能拿來下注。
羅賓漢在二○二五年大舉擴張此業務，光在美國預測市場，它的市占率就超過三成。二五年以來，超過一百萬名用戶在平台上交易超過一百一十億份合約。羅賓漢執行長特內夫（Vlad Tenev）直言，預測市場是「公司史上成長最快的業務」，甚至超越早期加密貨幣交易的爆發期。
為何這門生意會讓羅賓漢起飛？因為它永遠是贏家。
羅賓漢本身不需要對事件的結果下注，它只須負責撮合交易、提供流動性與收取手續費。無論最後的結果如何，只要有人持續進場，羅賓漢就能穩定獲利。
這種「抽成平台」的邏輯，與賭場、交易所極為相似，也因此吸引包括芝加哥商品交易所集團（CME）在內的傳統金融巨頭，開始評估甚至布局相關業務。
但羅賓漢的成功，並不只是推出一項新產品，而是反映一個更深層的時代轉變：資訊的金融化。
過去，投資的核心在於「資產增值」——研究公司基本面、買進股票、等待成長。但新世代投資，「未來走向的判斷」本身，就是一種可變現的商品。
這正呼應俄羅斯文豪托爾斯泰名言：「每個人都不滿足自己的財富，卻都滿足於自己的聰明。」在社群時代，每個人對時事、政治、趨勢都有強烈看法，且深信自己比他人看更準。
然而過去大多數人只能停留在「嘴砲」層次。現在，羅賓漢提供了一個舞台，讓你用真金白銀，為自己判斷背書。如果你有先見之明，市場自然會回饋你；如果沒有，損失也同樣真實。
「花錢給的觀點」變新價值
另一個深層轉變，是預測市場變成比傳統民調或專家評論，更具參考性的風向指標。
傳統民調成本高，且容易受到調查單位的刻意影響；專家分析則常陷入各說各話。
但預測市場有個關鍵優勢：參與者必須承擔代價（Skin in the game）。你認為川普的關稅政策不可能成功？那就拿錢出來押注。
這種人們花錢呈現出的觀點，比民調與專家訪問不相干人士得出的看法，更具參考意義。
正因如此，預測市場逐漸被視為一種「事實查核機制」。金融科技研究機構Kavout指出，這種從邊緣走向主流的認可，可能成為推升羅賓漢估值的重要動能。
當然，預測市場並非萬能，它也未必每次都能反映真實結果。但它所代表的方向相當明確：未來，市場將更重視「誰願意為觀點付費」。
羅賓漢的成功，至少有三個啟示：首先，成長不一定來自新技術，而是重新定義價值。羅賓漢並未發明新科技，它只是把人們原本免費輸出的看法與意見，轉化為可交易的商品。
其次，「參與者承擔代價」是未來專家們獲得信任的基礎。在資訊爆炸、意見氾濫的時代，願不願意承擔成本，將成為判斷可信度的指標。正如有些「末日博士」整天看空市場，卻不肯砸錢做空，可信度自然堪慮。
第三，平台思維仍是有效商業模式。不必押注結果，只要讓更多人願意進場，平台就能提升價值。
當世界籠罩著不確定，羅賓漢做的，不是給答案，而是打造一個讓「判斷本身」供市場檢驗的舞台。這或許將是下一個金融時代的縮影。
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
他花5年，年薪翻8倍！一套「不等待策略」改變他的人生
養出「誠實」孩子的秘訣？專家：這4句短語，讓孩子不再怕說實話
好市多小金雞曝光：旅遊部門！會員可能不知道，夏威夷6天只要6萬
他不買新車、隨手關燈，卻是「鄰家百萬富翁」！79歲父親教我的8件事
其他人也在看
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 122