羅賓漢靠「嘴砲商機」股價漲兩倍，翻身背後揭金融新時代：觀點變現

美國政府是否會正式證實外星人存在？聯準會是否會單次降息超過一碼？川普會不會見習近平？

這些看似只能「嘴砲」的話題，如今都成為可以交易的「金融商品」。讓這一切成為現實的，正是曾在疫情期間掀起「迷因股革命」（meme stock）的美國線上券商——羅賓漢（Robinhood）。





二○二五年以來，羅賓漢股價漲幅超過兩倍，成為美股標普五百指數中表現第五好的公司。它靠的是押寶一門反映人性本質的生意：預測市場（Prediction Markets）。

廣告 廣告

羅賓漢當年崛起，要拜疫情期間「迷因股熱潮」所賜。當時大量散戶透過零手續費交易平台進場，集體狙擊對沖基金，成功讓華爾街巨頭重創。這場「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，一度被視為金融民主化的象徵。

投入預測市場，用戶破百萬

然而，熱潮退去後，羅賓漢被打回原形。市場一度認為，它只是搭上順風車，直到預測市場的出現，羅賓漢才真正找到新成長動力。

什麼是預測市場？簡單來說，只要是未來可能發生的事件，就可以成為交易標的。

從體育賽事結果、奧斯卡得主，到「人工智慧創作的歌曲是否能登上排行榜冠軍」；從政治選舉結果、央行政策走向，到極端卻吸睛的事件，例如「美國政府是否會證實外星人存在？」統統都能拿來下注。

羅賓漢在二○二五年大舉擴張此業務，光在美國預測市場，它的市占率就超過三成。二五年以來，超過一百萬名用戶在平台上交易超過一百一十億份合約。羅賓漢執行長特內夫（Vlad Tenev）直言，預測市場是「公司史上成長最快的業務」，甚至超越早期加密貨幣交易的爆發期。

為何這門生意會讓羅賓漢起飛？因為它永遠是贏家。

羅賓漢本身不需要對事件的結果下注，它只須負責撮合交易、提供流動性與收取手續費。無論最後的結果如何，只要有人持續進場，羅賓漢就能穩定獲利。

這種「抽成平台」的邏輯，與賭場、交易所極為相似，也因此吸引包括芝加哥商品交易所集團（CME）在內的傳統金融巨頭，開始評估甚至布局相關業務。

但羅賓漢的成功，並不只是推出一項新產品，而是反映一個更深層的時代轉變：資訊的金融化。

過去，投資的核心在於「資產增值」——研究公司基本面、買進股票、等待成長。但新世代投資，「未來走向的判斷」本身，就是一種可變現的商品。

這正呼應俄羅斯文豪托爾斯泰名言：「每個人都不滿足自己的財富，卻都滿足於自己的聰明。」在社群時代，每個人對時事、政治、趨勢都有強烈看法，且深信自己比他人看更準。

然而過去大多數人只能停留在「嘴砲」層次。現在，羅賓漢提供了一個舞台，讓你用真金白銀，為自己判斷背書。如果你有先見之明，市場自然會回饋你；如果沒有，損失也同樣真實。

「花錢給的觀點」變新價值

另一個深層轉變，是預測市場變成比傳統民調或專家評論，更具參考性的風向指標。

傳統民調成本高，且容易受到調查單位的刻意影響；專家分析則常陷入各說各話。

但預測市場有個關鍵優勢：參與者必須承擔代價（Skin in the game）。你認為川普的關稅政策不可能成功？那就拿錢出來押注。

這種人們花錢呈現出的觀點，比民調與專家訪問不相干人士得出的看法，更具參考意義。

正因如此，預測市場逐漸被視為一種「事實查核機制」。金融科技研究機構Kavout指出，這種從邊緣走向主流的認可，可能成為推升羅賓漢估值的重要動能。

當然，預測市場並非萬能，它也未必每次都能反映真實結果。但它所代表的方向相當明確：未來，市場將更重視「誰願意為觀點付費」。

羅賓漢的成功，至少有三個啟示：首先，成長不一定來自新技術，而是重新定義價值。羅賓漢並未發明新科技，它只是把人們原本免費輸出的看法與意見，轉化為可交易的商品。

其次，「參與者承擔代價」是未來專家們獲得信任的基礎。在資訊爆炸、意見氾濫的時代，願不願意承擔成本，將成為判斷可信度的指標。正如有些「末日博士」整天看空市場，卻不肯砸錢做空，可信度自然堪慮。

第三，平台思維仍是有效商業模式。不必押注結果，只要讓更多人願意進場，平台就能提升價值。

當世界籠罩著不確定，羅賓漢做的，不是給答案，而是打造一個讓「判斷本身」供市場檢驗的舞台。這或許將是下一個金融時代的縮影。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

他花5年，年薪翻8倍！一套「不等待策略」改變他的人生

養出「誠實」孩子的秘訣？專家：這4句短語，讓孩子不再怕說實話

好市多小金雞曝光：旅遊部門！會員可能不知道，夏威夷6天只要6萬

他不買新車、隨手關燈，卻是「鄰家百萬富翁」！79歲父親教我的8件事