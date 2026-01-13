羅賓真人版太辣！《航海王》第2季引熱議 全新一季3月正式亮相

娛樂中心／綜合報導

Netflix 真人版影集《航海王》第 2 季確定將於 3 月 10 日 全球獨家上線，官方也在今（13）日同步釋出最新前導預告，正式揭開本季核心篇章「巴洛克華克崛起」的序幕。隨著草帽海賊團踏入象徵夢想與危機並存的「偉大的航道」，冒險規模全面升級，全新敵對勢力也逐步現身。

《航海王》第2季「巴洛克華克崛起」魯夫海賊團依舊原班人馬。（圖／Netflix提供）

今（13）日正式釋出《航海王》（ONE PIECE: Into the Grand Line）「巴洛克華克崛起」最新前導預告中，魯夫一行人正式抵達偉大的航道入口，首站便來到充滿傳奇色彩的「羅格鎮」。然而，看似只是補給與短暫停留的城鎮，卻暗藏殺機，神秘刺客組織「巴洛克華克（Baroque Works）」悄然現身，為草帽海賊團帶來前所未有的威脅。預告中多次暗示，該組織成員身分錯綜複雜，行事冷酷無情，且各自擁有致命能力。

終於有機會見識羅賓「花花果實」的真實版本呈現。（圖／Netflix提供）

其中最引人注目的新角色，正是由蕾拉．阿波娃（Lera Abova）飾演的 Miss ALL。她以白色大衣搭配白色牛仔帽帥氣登場，舉手投足間散發壓迫感。預告畫面中，她僅憑神秘的惡魔果實能力，便讓原本阻攔她的海軍陷入自相殘殺，展現巴洛克華克組織的殘忍與不可預測性。

除了 Miss ALL，本季也將陸續登場多位關鍵角色，包括星期三小姐、3 號先生、5 號先生與黃金週小姐等人。這些角色將在羅格鎮與後續島嶼篇章中，與草帽海賊團展開正面交鋒，為故事注入更多陰謀、戰鬥與心理博弈元素，也讓團隊之間的友情與信任面臨更嚴苛考驗。

主演陣容方面，第2季依舊由男星伊納基．戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫，日本男神新田真劍佑（Mackenyu）演出索隆、塔茲．史卡勒（Taz Skylar）、艾蜜莉．拉德（Emily Rudd）與雅各．羅美洛（Jacob Romero）等人回歸演出，這次萌寵醫生「喬巴」也將登場。隨著劇情邁入偉大的航道篇章，《航海王》真人版也被外界看好將全面升級世界觀與動作場面，為全球觀眾帶來更加殘酷卻熱血的航海冒險。

