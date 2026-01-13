羅賓超香！Netflix《海賊王》真人版第二季新預告公開 巴洛克華克來襲

Netflix 真人版影集《航海王》（ONE PIECE，海賊王）第二季即將在 3 月 10 日開播。而官方近日也終於釋出正式前導預告。本次預告片長約兩分鐘，讓粉絲們一窺草帽海賊團遭遇巴洛克華克組織成員的緊張氛圍，預告片上線短短 12 小時內便突破百萬次觀看。

羅賓超級香！（圖源：ONE PIECE(ワンピース) Netflix）

本次預告的最大亮點之一，莫過於重要角色「妮可羅賓」（Miss All Sunday）的真人造型首度動態亮相。雖然選角初期曾引發部分網友討論，但預告片釋出後，由 Lera Abova 飾演的羅賓憑藉著神秘氣質，以及還原度極高的造型，迅速獲得全球網友大量好評。許多網友大讚「羅賓超香」，認為她成功捕捉了羅賓在該時期的神韻，讓大家對她在劇中的表現更加期待。

除了羅賓之外，預告中也確認了多位新角色的登場，像是巴洛克華克的其他成員 Miss 星期三（薇薇公主）Mr.3、Miss 黃金週、Mr.5、Mr.8、Mr.9，以及 Mr.13 和 Miss 星期五的組合…等關鍵人物。