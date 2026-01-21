羅醫將啟用複合式手術室 精準治療主動脈剝離

羅東博愛醫院與台灣血管外科醫學會舉辦研討會，深入探討主動脈剝離疾病，靜脈曲張疾病、深層靜脈血栓DVT及下肢動脈阻塞等尖端技術，而隨醫療器材日新月異，血管疾病處置已邁入「微創精準化」時代，未來宜蘭鄉親不需為複雜手術跨縣市奔波，在地即可享受醫學中心等級的照護。

打造醫學中心級專業醫療，博愛醫院將啟用「複合式手術室」。在致命性極高的高風險主動脈剝離治療上，為提供宜蘭在地鄉親更完善的微創精準技術，羅東博愛醫院近期除邀請專家跨海指導，成功完成多起複雜分支支架手術，展現國際接軌實力，更將經驗轉化為在地技術，為強化手術精準度，更添購高端儀器設備，將於今年完成「複合式手術室」。

廣告 廣告

博愛醫院院長王文斌表示，結合高品質影像設備，醫師對診治過程掌握更精確，如遇急重症需要複合式治療，搭配新型儀器同時進行，更能讓手術成功率提升；最重要的是，打造複合式手術室後，未來治療主動脈剝離、主動脈瓣膜狹窄的「主動脈瓣膜支架手術」也得以進行，宜蘭鄉親生命健康更獲保障。

「什麼樣的病人選擇什麼手術最適當、哪些治療方法長期下來才是對病人最好？這是心臟血管外科醫師會不斷自我反思的問題。」該院外科部暨心臟血管外科主任賴韋良表示，外科手術已從傳統開胸進展至微創，心臟外科也不例外，手術不只追求有效治癒，更從大傷口走向微創，從通用性走向個人化。

靜脈膠水「精準黏合」成下肢靜脈治療新趨勢。賴韋良主任解釋，以靜脈曲張外科手術為例，過去手術傷口大且恢復慢，近年來逐漸進展為熱能血管阻斷術、雷射閉鎖治療，最新甚至有靜脈膠水閉合治療，利用醫用黏合劑，透過極細小針孔將膠水注入病變的靜脈，快速將其黏合閉合，使血液改道流向健康血管，達到治療效果。微創走向「極微創」，讓病人能夠以極小傷口達到相同的效果，正是醫界努力進步的成果。

研討會上也討論亟需關注的血管病變治療方法，如深層靜脈血栓治療、下肢動脈阻塞疾病治療、主動脈剝離治療等，針對最新治療方法探討外，也對可能併發症應對方式集思廣益。