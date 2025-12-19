羅雪珠擬回鍋 苗栗第五選區激戰

苗栗縣議會副議長張淑芬擔任頭份永貞宮主委，每年2次援助弱勢家庭，以公益形象最為人所稱道。（本報資料照片）

頭份市長羅雪珠曾任縣議員，轉戰頭份市長成功當選2任後，目前正評估轉回縣議員戰場。（本報資料照片）

苗栗縣議員第5選區本屆8席議員中6藍2綠，下屆選舉競爭相當激烈，現任頭份市長羅雪珠任滿可能回戰縣議員，現任議員的曾玟學及徐功凡兩人極可能對戰頭份市長，剩餘6席議員都會尋求連任。另外民眾黨也不缺席，現任民眾黨社會發展部副主任林志學已表態參選。

苗栗縣第5選區包括人口數最多的頭份市，以及三灣鄉、南庄鄉，共有12萬餘人，應選8席議員，含2席婦女保障名額。本屆泛藍系統6席議員包括副議長張淑芬、陳永賢、徐功凡、蕭詠萱、鄭聚然、溫俊勇，綠營包括民進黨籍議員陳光軒及無黨籍曾玟學。

廣告 廣告

徐功凡與曾玟學極有可能在頭份市長競逐中對戰，頭份市長羅雪珠曾任縣議員，轉戰頭份市長當選2任後，目前正評估轉回縣議員。羅雪珠長期經營地方，以媽媽市長形象著稱。副議長張淑芬擔任頭份永貞宮主委，每年2次援助弱勢家庭，以公益形象最為人所稱道。陳永賢則曾任議員及頭份鎮長，地方實力雄厚。

蕭詠萱是全議會38席議員中年輕的一位，她憑藉勤跑及漂亮鄰家女兒形象，一戰成名，但明年將面臨同為年輕世代的彭茜柔出馬挑戰，彭茜柔的父親是頭份當地商界聞人，為人四海仗義，廣交各階層好友，對蕭詠萱形成相當大的壓力。

另外擔任縣長鍾東錦頭份祕書的張凱智也將挑戰縣議員，全力在實力堅強的老將群中衝出一片天。

綠營曾玟學在本屆拿下1萬1149票，是全縣議員第一高票，如今轉戰頭份市長後，所留票源現任議員陳光軒、前議員黎煥強及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦都期望承接。

現任民眾黨社會發展部副主任的林志學本屆也曾參選，雖落敗但積極參與地方文化與青創活動，希望讓鄉親在藍綠之外有新選擇。