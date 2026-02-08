羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了

羅雲熙與同門師妹陳瑤傳出緋聞。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星羅雲熙憑藉《何以笙簫默》扮演少年「何以琛」嶄露頭角，後在仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》、《長月燼明》都有亮眼表現，演技備受肯定。不過近日傳出他與同門師妹陳瑤爆出緋聞。對此，羅雲熙方也回應了。

有網友爆料羅雲熙和小6歲女星陳瑤疑似交往中，並曝光相關戀愛證據，包含同款手機殼、大頭貼、衣服，羅雲熙到陳瑤劇組探班、跟她的閨密聚餐，陳瑤則貼心送年夜飯、為他演唱會應援，甚至還出現羅雲熙疑似帶陳瑤回老家的照片。

對此，羅雲熙工作室關聯帳號「信熙已送達」發文，截圖相關貼文大大寫上一個「假」字闢謠，另外還有粉絲指出，羅雲熙被造謠疑似與公司有關，「羅雲熙到期不續，以後也不是同事了，希望公司體面一點，不要再造謠了。」

羅雲熙方發文澄清。（圖／翻攝自微博）

羅雲熙方發文澄清。（圖／翻攝自微博）



