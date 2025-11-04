羅馬古塔崩塌壓死人 義不滿俄羅斯嘲諷召大使抗議

（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）羅馬古蹟區一座孔蒂塔樓昨天部分坍塌，一名受困超過11小時的工人今晨送醫後不治。俄羅斯發言人昨天引述消息時嘲諷，義大利若繼續支持烏克蘭也會如此垮掉；義大利外交部憤怒召見俄羅斯駐義大使抗議。

位在羅馬競技場附近的孔蒂塔樓（Torre dei Conti）正進行維修，昨天約在上午11時、下午1時兩度發生崩塌事件，一名66歲羅馬尼亞裔工人史特洛奇（Octay Stroici）被埋在崩塌土石下超過11小時，昨天深夜終於被救出送醫，但搶救後仍不幸死亡。

昨天這名工人仍在瓦礫下生死掙扎時，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在社群網絡Telegram評論這則消息並嘲諷，義大利已向烏克蘭提供25億歐元援助，「只要義大利政府繼續不必要地浪費納稅人的錢，義大利就會崩潰，從經濟到摩天大樓都將不復存在。」

這番言論引起義大利外交部憤慨，安莎通訊社（ANSA）報導，義大利外交部立刻召見了俄羅斯駐義大使帕拉莫諾夫（Alexey Paramonov），提出正式譴責聲明。

安莎引述，義大利外交部認為「這些卑鄙言辭令人擔憂，發言人的言論令人不安，因為這證實了莫斯科領導階層已墮落到何種庸俗不堪的地步。」在義大利絕沒有人會為了一樁悲劇歡呼雀躍，更不會針對悲劇進行任何推論比喻。

安莎報導，義大利外交部向俄羅斯重申，「作為義大利人，我們將永遠對弱勢群體及身處困境、遭受攻擊的人們表達聲援和友誼。這就是我們支持烏克蘭人民的原因，因為我們是義大利人。」

義大利國家消防隊昨天深夜11時公布影片表示，出動多達140名消防人員參與救援，終於將受困工人救出瓦礫送往醫院。針對今晨史特洛奇身亡，消防隊表達深感悲痛，並強調已竭盡全力營救，「在此悲痛時刻，我們與罹難者的家人同在。」（編輯：唐聲揚）1141104