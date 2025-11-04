羅馬古蹟孔蒂塔樓維修中倒塌 1名工人受困12小時傷重不治

消防隊員搭著雲梯正在援救受困的工人時，塔樓側面的牆面突然再度倒塌。消防員和圍觀的民眾趕緊離開，現場也揚起大量的煙塵。

這起事件發生在當地時間3日早上，位於羅馬競技場與羅馬廣場之間的中世紀古蹟，孔蒂塔樓發生倒塌事件。當時有5名工人正在塔內維修，其中1人隨即從陽台逃生，另外3人也及時逃出，其中1名工人傷勢嚴重，另有1名羅馬尼亞籍工人受困在塔樓內。

由於塔樓結構持續崩塌，增加救援的困難度。消防隊用起重機將大型管線放進二樓，從窗戶抽出瓦礫，救援歷經12小時後，終於在晚上順利救出最後1名工人，但這名工人因為傷勢過重而不治。

美聯社記者湯瑪斯報導，「當消防員試圖救出第5名工人時，塔樓再次倒塌，美聯社已在現場，我們在倒塌發生時進行了直播，只見濃厚塵雲升起，人群立即撤離，消防員全身都是灰塵，隨後又調來其他機具，協助救出最後1名工人。」

孔蒂塔樓建於13世紀，是當時的教宗依諾增爵三世（Pope Innocent III）為家族所建。14世紀曾因為地震而受損，17世紀也發生過好幾次倒塌。歐盟出資進行翻修計畫。

羅馬文化資產局指出，3日的倒塌損毀了塔樓部分結構。儘管官方表示，開工前的報告顯示現場符合施工條件，但羅馬檢方仍針對事故展開調查。