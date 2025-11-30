羅馬尼亞保險公司破產內幕曝！公司高層涉案遭檢方搜索
羅馬尼亞一間保險公司Euroins日前宣布破產，而檢方近日針對該案展開調查，鎖定包括公司10名前高階主管及與保加利亞股東相關的法人機構。據檢方聲明，調查範圍涵蓋2017至2023年期間，這些人涉嫌有計畫地策劃並以各種方式，挪用或掏空公司資金。
根據《Romania Insider》報導，檢方指出，Euroins當時故意少報理賠金額或拒絕支付保戶的理賠款，並透過關係企業挪用資產，導致公司資金與現金流嚴重短缺。監管機構ASF調查也發現，Euroins前理賠部主管曾無合理審核即拒絕超過5800件理賠申請，涉及金額逾新列伊6,000萬（約新台幣4.29億元）。
報導指出，ASF調查發現公司刻意隱匿36,707件訴訟案件，其中20,268起屬於強制執行，16,439起為賠償請求，結果累積高額延滯罰款（每日 0.2%）與執行成本，使公司資產大幅縮減。
根據ASF 2020–2023年資本評估報告，Euroins資本短缺高達新列伊21.9億，公司營運執照因此被撤銷，並於2023年宣告破產。併案時，公司理應準備的新列伊17億理賠準備金，實際僅有6.83億。為掩蓋即將爆發的財務危機，股東涉嫌透過關係公司挪用約新列伊15億資金，對保戶與債權人造成逾新列伊7,500萬損失。
針對檢方對Euroins Romania的搜查行動，保加利亞母公司Eurohold Bulgaria AD及其子公司Euroins Insurance Group AD（EIG）回應指出，此次搜查恰逢公司在華府國際投資爭端仲裁中心（ICSID）對羅馬尼亞提起第二起國際仲裁案之際。
兩家公司強調，撤銷Euroins Romania營運執照「毫無正當性」，先前針對龐大理賠與費用的各種預測純屬操縱市場信心，當時Euroins Romania資本充足、流動性良好。他們並批評檢調行動形同搜查普通員工私人住處，意圖混淆外界視線。
