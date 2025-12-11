羅馬尼亞購土耳其城堡級巡防艦 強化黑海安全

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Naval News」報導，羅馬尼亞3日正式簽約採購土耳其城堡級（Hisar-class）巡防艦首艦「阿克希薩爾號」（P-1220），以填補海軍戰力缺口、提升北約在黑海的執勤能量。

羅馬尼亞國防部以2.23億歐元（約新臺幣81億元），向土耳其國營ASFAT公司採購「阿克希薩爾號」，以執行情監偵、搜救、反恐與海上攔截等任務。該艦在移交後將接受改裝，整合羅馬尼亞岸防單位已採用的「海軍打擊飛彈」（NSM），以提高後勤與作業互通性。

這是土耳其自製水面作戰艦艇，首次向北約和歐盟成員國出口，也是羅馬尼亞時隔數十年，再有新型水面艦艇加入，將填補羅國在黑海的能力缺口，強化海上安全、保護關鍵基礎設施，並提升與北約盟國作業互通性。

「阿克希薩爾號」2023年9月在伊斯坦堡海軍造船廠開工，去年12月展開海試。城堡級由島嶼級（Ada class）巡邏艦衍生而來，全長99.56公尺、舷寬14.42公尺、吃水深度約3.77公尺、排水量約2300噸，艦艉設有直升機甲板；採用複合柴電或柴油機推進系統，最高航速24節（時速約44公里）。該艦配備1門76公厘快砲、35公厘近迫防禦系統、12.7公厘遙控武器站外，也可搭載其他北約標準或土耳其製武器系統。

「阿克希薩爾號」未來移交羅馬尼亞後，將整合「海軍打擊飛彈」。（取自ASFAT「X」）

羅馬尼亞在國防部簽約採購土耳其城堡級巡防艦首艦「阿克希薩爾號」。（取自ASFAT「X」）