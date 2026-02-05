羅馬教堂修復壁畫天使「撞臉」梅洛尼 原作者依教廷要求塗銷

義大利羅馬市中心一座教堂內部的壁畫近期掀起爭議，上頭一位小天使經過修復，與義大利總理梅洛尼「極度相似」，引發反對派批評。負責修復的藝術家雖一開始否認刻意模仿，但隨後坦承的確以總理為原型，已經依照梵蒂岡要求將臉部塗銷，恢復原先樣貌。

該座教堂的壁畫在2000年由義大利藝術家瓦倫蒂內蒂繪製，2023年教堂內部漏水後，畫作由同一位藝術家修復，卻明顯讓天使換上一張「總理臉」，引發爭議。近期有許多遊客特地前來拍照，成為觀光熱點。

壁畫上的天使「撞臉」梅洛尼。圖／美聯社、CNN、路透社

藝術家一開始否認在畫作中模仿總理的面孔，但外界批評持續升溫，反對派質疑這是政治宣傳，最終讓天主教羅馬教區及義大利政府看不下去。義大利文化部長已經下令調查，希望釐清這名修復師是否刻意將總理的臉畫進去。

藝術家後來坦承，畫作的確以梅洛尼為原型，但強調延續了原畫的風格，已經依照梵蒂岡要求將臉部塗銷。

總理本人則在社群平台上幽默回應，表示自己肯定長得不像天使，一笑置之。

國際中心／張立德 編譯 責任編輯／洪季謙

