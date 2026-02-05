羅馬教堂天使壁畫「撞臉」義大利總理 梅洛尼：我肯定長得不像天使

義大利總理梅洛尼（左）與羅馬市中心的「盧奇納羅倫佐聖殿」小禮拜堂內於2月4日出現一幅被塗抹後的天使壁畫，該天使壁畫先前修復後的面容極像梅洛尼。 （美聯社）



在羅馬市中心的「盧奇納羅倫佐聖殿」小禮拜堂的天使壁畫，修復後面容神似義大利總理梅洛尼，引發文化部展開調查，目前這幅壁畫已被粗糙的油漆或石膏遮蓋其面容。梅洛尼本人則對這起風波表示，「我肯定長得不像天使」

義大利報紙共和報（La Repubblica）在頭版報導中率先指出，羅馬市中心的「盧奇納羅倫佐聖殿」（Basilica of St. Lawrence in Lucina）小禮拜堂的天使壁畫，最近進行了一項修復工程，畫中2名天使立於薩伏依家族翁貝托二世（Umberto II of Savoy）的大理石半身像旁，但其中一名天使的臉，與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的長相驚人地相似。

該報導隨文附上壁畫修復前後的對比照，並指出該天使原本看起來只是個「普通的小天使」。

報導稱，負責創作這名「梅洛尼天使」的修復師瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti），已應教會當局的要求在夜間將其遮蓋。當民眾於4日走進教堂時，看到的樣子就是：天使的身體還在，但臉部被一片粗糙的油漆或石膏抹掉了。

2026年2月4日，星期三，羅馬盧奇納羅倫佐聖殿小禮拜堂一幅描繪天使的畫作，其面部被抹除。原先這幅修復後天使臉龐與義大利總理梅洛尼極為相似。（美聯社）

教區神父米凱萊蒂（Daniele Micheletti）告訴安莎通訊社（ANSA），小禮拜堂的裝飾最近因水災受損而進行修補。由於原作是在2000年才完成的，因此並不受任何文化遺產法規保護。但羅馬教區樞機主教雷納（Baldassare Reina）強調，政治人物不應出現在教會藝術之中。

義大利媒體ITALIANISMO報導，修復畫師瓦倫蒂內蒂4日坦承，他確實是以梅洛尼為原型來修復這名天使。他接受共和報訪問時表示，加入總理面貌的做法……是梵蒂岡方面的要求。

該地點將進行新的修復工程。義大利文化部4日發表聲明，訂下後續規範，若教堂打算重新繪製天使的臉部，必須事先取得三方同意，包括擁有該教堂的政府、負責營運的羅馬教區，以及文化部旗下負責羅馬事務的特別監督機構。為免產生任何疑義，文化部還表示，申請許可時「必須附上該圖像的草圖」。

至於梅洛尼本人，她在社群媒體發布這幅引發爭議的畫作照片，並配上文字，「不，我肯定長得不像天使。」同時還附上一個大笑的表情符號。

