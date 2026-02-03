羅馬特雷維噴泉收費新制 2/1起丟硬幣需交2歐元

巴洛克風格的特雷維噴泉是羅馬地標，但現在想要沿著石階走下，靠近噴泉丟硬幣許願，可得先驗票——要價2歐元的參觀票。

比利時遊客說道，「我覺得2歐元不算多，而且值得。」

羅馬市府指出，這項收費目的是控管人流，也為古蹟保存提供經費，平日中午11時半到晚間10時、週末上午9時到晚間10時徵收，周邊遠觀噴泉則不用錢。

阿根廷遊客表示，「我其實不介意同意付費，雖然之前不知道要收錢，但不介意像現在人比較少，我覺得這樣很好，如果人太多就沒法拍照，也沒法待久一點，好好享受。」

美國遊客認為，「觀光客本來就什麼都要付錢，現在比昨天好太多了，昨天真的很擁擠。」

付費能紓解人潮，換來更好的參觀品質，大部分遊客都支持，尤其要價百元台幣有找。

波蘭遊客說：「拜託，這不值2歐元？這值數千、甚至數百萬，有夠美。」

當然也不是所有人都買單，批評公共古蹟不該設下門檻。

義大利遊客表示，「突然要錢，讓人難以接受，參觀古蹟應是每個人權利，但能怎麼辦？笑笑，付錢。」

還有人認為收錢，應要專款專用改善環境，打造無障礙空間。

義大利老師提到，「收費可以，因為有助保存古蹟，但也把錢用來移除障礙，不只拆掉障礙，這還欠缺坡道。」

據羅馬市府統計，2024年12月到2025年12月，上千萬人造訪特雷維噴泉，期間正好碰上天主教聖年，吸引3350萬名朝聖者湧入羅馬。除了這裡，羅馬還有5處免費參觀的景點也開始收門票；收益、公益和公共財之間如何取得平衡，考驗越來越多。