羅馬特雷維噴泉為控人流 近看許願池須收費2歐元

拿著錢幣、許願再往後一丟，這個足以放在IG的影片，現在不只要一枚硬幣，還要再多花2歐元、約台幣74元。

義大利羅馬的許願池特雷維噴泉，每天約有3萬名、每年則約有上千萬名的遊客到訪，龐大的人潮讓觀光客不管怎麼拍，每個角度都是人，也造成觀光公害。

因此羅馬政府宣布，想要走下台階近距離欣賞噴泉的遊客，從2月開始平日的早上11時半到晚上10時，以及週末的早上9時到晚上10時都要收費，希望藉此降低觀光人潮。

波蘭遊客哈雷茲拉克認為，「從遊客的角度來看，他們還是會來，我不覺得2歐元對大部分的人來說會很多。拜託，它不只值2歐元，它值幾千、甚至數百萬元了，真的很漂亮。」

亞美尼亞遊客柳西亞說道，「我認為要收費不合理，住在義大利的人如果也想來參觀也是要付費，這不公平。」

根據統計，每年從特雷維噴泉撈起的許願硬幣金額高達150萬歐元、約台幣5590萬元，而羅馬政府長期將這筆錢捐給慈善機構，協助弱勢族群。

如今再加上2歐元的門票費用，羅馬政府估算，在未來1年還可以再帶來650萬歐元、約台幣2.42億元的收入，而這會用來景點維護、清潔和安全管理。

哥倫比亞遊客洛佩茲表示，「我昨天也有來，還是免費的，結果一夜之間就要開始收費了。他們突然用這種方式來控制人流，因為很多遊客可能會破壞這裡，但這裡是公共場所，每個人都應該可以來參觀。他們應該也要可以收現金，可是現在只接受刷卡。」

想要來的觀光客還是會來，不會因為2歐元而卻步，甚至還希望有其他的付款方法。

但也有不想付錢的民眾，乾脆就在收費範圍外找機會瞄準，可是有的硬幣也沒有落入水中，直接散落在池邊，這樣反而有砸到人的風險。對此羅馬官員表示，會再考慮安排巡邏人員出面勸阻。

義大利遊客諾託說：「這簡直太離譜了，我不同意，不能接受，但又能如何？只好付錢，然後微笑。」

此外，為了有更好的維護和控管人流，新規定還包括禁止坐在噴泉旁的大理石上和飲食，而新的排隊系統也已經啟用。