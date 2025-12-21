羅馬許願池將收70元觀賞費 明年2月上路

▲位於義大利首都羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 位於義大利首都羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過隨著全球旅遊業復甦，旅客增加的同時也為當地帶來困擾。羅馬市政府近來宣布，未來想要近距離觀賞特雷維噴泉的遊客，將要支付2歐元（約台幣74元）的費用，成為義大利古蹟「使用者付費」的最新案例。

根據路透社報導，據規定，遊客若想進入環繞噴泉水池的石階區域才需要付費，而周邊提供觀賞這座宏偉古蹟視野的小廣場則仍維持對所有人開放。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，這套新的付費系統將於2月1日正式上路。嘉提葉里強調，2歐元的金額不高，不至於影響遊客意願，反而能讓參觀流程更有秩序，提升整體觀光體驗。

嘉提葉里指出，該措施預計每年可帶來650萬歐元的收入。羅馬市民則可以享有免費進入的權利。

羅馬市政府表示，這項觀光費是為了改善特雷維噴泉周邊長期擁擠問題，同時分擔文化資產的維護成本。

傳統與藝術的結合

特雷維噴泉長久以來一直是主要的旅遊勝地，甚至連各國領導人造訪羅馬時也會前往。根據傳統，遊客會向池中投擲硬幣，以確保日後能重返羅馬。

這座噴泉完工於 1762 年，是晚期巴洛克風格的傑作，刻畫了水神歐申納斯（Oceanus），象徵著世界海洋與河流多變的情緒。

嘉提葉里表示，今年到目前為止已有900萬人次造訪。他預計未來許多人可能會選擇遠距離觀賞噴泉，而非付費靠近池邊。

現場遊客表示，如果這筆錢能得到妥善運用，他們願意付費。英國遊客薩魯斯特里（Yvonne Salustri）說：「如果這意味著這筆錢是用於維護，那麼我覺得沒問題。」

義大利古蹟收費趨勢

此外，從2月起，羅馬其他五個目前免費但相對冷門的景點也將開始收取5歐元的門票費。這延續近年來從文化遺產中提高收益的趨勢。

早在2023年，羅馬萬神殿就開始收取5歐元門票，導致室外廣場經常擠滿了等待付費進入的遊客。威尼斯已在旅遊旺季實施遊客入城費制度；而維洛納本月也開始對與莎士比亞《羅密歐與茱麗葉》相關的陽台收取參觀費用。

