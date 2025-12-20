羅馬許願池「特雷維噴泉」將收費！ 近距離欣賞需付2歐元

羅馬許願池「特雷維噴泉」將收費。（圖／路透社）

義大利羅馬市政府宣布，未來遊客若想近距離接觸知名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain），將需支付2歐元（約新台幣75元）的費用，預計自明（2026）年2月1日起實施新制。

根據《路透社》報導，羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）近日宣布，新制預計自2026年2月1日起實施，市府估計每年可因此增加約650萬歐元（約新台幣2.4億元）收入。並稱2歐元的金額並不高，且有助於減少過度擁擠的觀光人潮。他強調，羅馬市民仍可免費進入噴泉區域，不受新措施影響。

根據規劃，遊客若要踏上環繞噴泉水池的石階，將必須付費，但周邊較小的廣場仍將維持對所有人開放，民眾依然可以遠距離欣賞這座壯觀的歷史建築。

特雷維噴泉向來是羅馬最受歡迎的觀光景點之一，依照傳統，遊客會向噴泉中投擲硬幣，象徵未來能再次造訪羅馬，就連各國政要來訪時也常造訪此地。這座完成於1762年的晚期巴洛克風格建築，以海神歐刻阿諾斯（Oceanus）為主題，象徵全球海洋與河流多變的面貌。

瓜爾蒂耶里透露，2025年截至目前為止，特雷維噴泉已吸引約900萬人次造訪，未來可能會有不少遊客選擇在遠處觀賞，而不願額外付費靠近水池。

部分遊客對新措施表示理解，一名英國遊客薩魯斯蒂（Yvonne Salustri）表示，只要這筆費用能用於景點維護，她願意付費支持。

此外，羅馬市政府也宣布，另外5處目前知名度較低、原本免費開放的景點，將自2月起開始收取每人5歐元的入場費，延續義大利近年強化文化資產收益的政策方向。

事實上，羅馬在2023年已對歷史悠久的萬神殿（Pantheon）開徵5歐元門票，導致外圍廣場經常擠滿等候購票入場的遊客。義大利其他城市也陸續跟進，威尼斯在旅遊旺季實施遊客進城費制度；北義城市維洛那（Verona）則自本月起，開始對與莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》相關的陽台景點收費。

