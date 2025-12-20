羅馬貴族宅邸博物館 揭開神祕面紗

熱門的旅遊去處、義大利羅馬，有許多觀光客必去景點，但是畫面上這一座宮殿、可能很多人不知道。從外觀上、就能感受宏偉華麗，裡頭也金碧輝煌，但它一星期只開放兩個上午，而且最多只能10個人進去。它叫做科隆納宮，歷史古老，興建於13世紀，直到現在都還有人住在裡面，已經祖傳30代，整體走巴洛克風格，面積達3公頃。雖然很神祕，但如果您是電影迷，應該有見過這個地方，因為它是羅馬假期，其中一個拍攝場景。

美國經典愛情片、羅馬假期，歐洲公主與美國記者的夢幻邂逅、讓羅馬在世人心中，再添一筆浪漫色彩。

廣告 廣告

「喬伊布萊德利 美國記者，很開心 布萊德利先生。」

電影結尾的一場記者會，男女主角簡短對話，道盡所有相處時光與現實，而這個場景，就是在羅馬一個貴族秘境、科隆納宮拍攝的。

科隆納畫廊總監 皮耶喬瓦尼：「是祖母伊莎貝拉公主，批准了這部電影的拍攝，當時正值羅馬，在二戰後重生之際，這部電影講述的是羅馬，在經歷了二戰的苦難之後，重拾那分喜悅的故事。」

科隆納宮修復師 切齊尼：「我們不能搞大眾旅遊，這不是我們的初衷，這裡是一座博物館宅邸。」

科隆納畫廊總監 皮耶喬瓦尼：「當你走進這座畫廊，你會被這座歷史悠久的宅邸，魅力深深打動。」

更多 大愛新聞 報導：

氣候變遷解方 "水果偵探"追溯基因密碼

羅馬古蹟孔蒂塔樓 2次坍塌釀1死

