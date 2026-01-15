羅一鈞估：春節前一週流感恐達13萬人次就醫

▲疾管署署長羅一鈞說，流感疫情預估在春節前單週達到13萬人次就診。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 疾管署今（15）日表示，依疫情監測資料顯示，今年第1週(1/4-1/10)類流感門急診就診計9萬1842人次。較前1週上升9.6%；且考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑。

疾管署署長羅一鈞說，去年春節因應流感、腹瀉雙重夾擊，流感曾到最高點，在春節後一週曾到19.2萬人次的類流感就診。另外，去年秋天則是在9月底、10月初時，類流感就診人次也曾到達16.2萬。

羅一鈞提到，今年春節部分在上一週的就診人次有看到流感從谷底爬升、開始升溫的趨勢。他說，預估距離春節還有約1個月，每週約上升5%至10%，推估在2月8日至2月14日類流感單週12至13萬人次，跟過去2個高峰相比都相對緩和。

羅一鈞說，今年的腹瀉疫情也沒有看到升溫的跡象，保守推估，今年春節可能在傳染病流行上，相對去年是較和緩的年，但仍會加強準備，避免因為傳染病導致醫療量能緊繃。

考量今年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」。

1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。

2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局，規劃全國約4千家合約醫療機構，詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。

疾管署提醒，如有危險徵兆，像是呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療的時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。

民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

