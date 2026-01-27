羅一鈞出面喊「立百病毒R0值低」難流行 已請台大研議診治指引 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

印度爆發立百病毒疫情，引發各國緊張，疾管署已預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。疾管署署長羅一鈞今（27）日表示，立百病毒最可怕之處在於目前尚無核准的治療藥物或疫苗，加上致死率恐高達75%，疾管署今不但發出醫界通函提醒第一線醫師注意，疾管署也已委託台大醫院協助研議相關診治指引，萬一有病人出現時，可以使用實驗性治療。

疾管署是於1月16日預告將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

羅一鈞表示，目前掌握這一波發生在西孟加拉的疫情，5例都是院內感染醫護人員，且已追蹤到源頭的疑似病例，為當地一名55歲女性，去年12月因為出現疑似症狀住進同一家醫院不幸死亡，衛生單位也至該名女性家中疫調，確認其發病前曾生飲生椰棗樹汁，經抓檢住家附近9隻蝙蝠及椰棗樣本，僅1隻蝙蝠帶有病毒，推估因此把病毒帶進醫院。

羅一鈞說，當地已經對5名醫護投予實驗性的瑞德西韋藥物治療，因經動物實驗發現其可預防感染，當地已有初步的治療指引。在台灣，疾管署去年也有委託三家醫院，今年也已請台大醫院研議相關診治指引，因應萬一出現病人時，可使用實驗性治療，包括C肝藥物的雷巴威林過去也傳出有療效。

民眾不必恐慌！羅一鈞強調，R0值超過1就會持續傳播，甚至大流行，但從1999年發現立百病毒以來，其R0值均為0.2至0.7左右，顯示低於1，造成流行或大流行的風險很低。目前亦沒發現有國家輸出病例的紀錄，旅遊感染也只侷限於當地國國民，沒有其他國家民眾染病。

羅一鈞說，只是擔心立百病毒致死率高，世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40%至75%，且目前沒有核准的療法，隨著台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外移入病例的可能，恐造成照護壓力、甚至院內感染，疾管署才預告列為第五類法定傳染病，且預告從去年9月就開始研議，並非此波疫情才特別預告。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國踐行預告程序後，預計於3月中正式列為第五類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統（NIDRS）通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。醫療機構人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，建議依醫療照護處置項目，採取標準防護措施、接觸傳染、飛沫傳染及空氣傳染防護措施。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠汙染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

